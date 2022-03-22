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Смайлики и картинки в переписке выдают статус человека – ученые
Смайлики и картинки в переписке выдают статус человека – ученые
Эксперимент показал, как меняется мнение о влиятельности человека в зависимости от использования им эмодзи, стикеров и картинок в переписке.
2022-03-22T07:00+0500
2022-03-22T07:00+0500
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ученые
эмодзи
смайлики
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Израильские ученые провели серию экспериментов, чтобы узнать, как эмодзи влияют на наше отношение к людям. О результатах исследования пишет журнал "Популярная Механика".Как показало исследование, человек, который носит одежду с картинками и часто использует смайлики в переписке, скорее всего, будет восприниматься как менее влиятельный.Ученые сделали вывод, что собеседники воспринимают такие знаки как проявление открытости намерений и готовности дружить и взаимодействовать. Дальше мы невольно приходим к заключению, что этот человек менее влиятелен, раз ищет дружбы и поддержки.В статье ученых говорится, что когда человек использует в общении картинки, его собеседник как бы убеждается в открытости намерений и готовности дружить или взаимодействовать неформально. Далее же заключается, что этот человек менее влиятелен, раз ищет дружбы и поддержки.По мнению исследователей, эмодзи и "гифки" чаще направлены на сближение людей, а слова – на разделение. Следовательно, люди, обладающие малой властью, склонны желать сближения с теми, у кого власти больше, и наоборот. Из этого и строится ощущение о невысоком социальном статусе человека, который активно применяет картинки в общении.Участники эксперимента оценивали собеседников по семибалльной шкале по следующим критериям:Судя по результатам, собеседник, использующий только слова (даже в одежде), вероятнее всего, произведет впечатление могущественного и влиятельного, в отличие от того, кто пользовался картинками. Однако, если человек знает, что его визави хочет дистанцироваться или сблизиться, его впечатление будет основано на этом желании, а не на использовании картинок.Читайте также: Как влияет на ДНК жизнь в бедности
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ученые, эмодзи, смайлики

Смайлики и картинки в переписке выдают статус человека – ученые

07:00 22.03.2022
© Sputnik / Valeriy Melnikov / Перейти в фотобанкУчастники празднования Всемирного дня Эмоджи в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького
Участники празднования Всемирного дня Эмоджи в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2022
© Sputnik / Valeriy Melnikov
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Эксперимент показал, как меняется мнение о влиятельности человека в зависимости от использования им эмодзи, стикеров и картинок в переписке.
Израильские ученые провели серию экспериментов, чтобы узнать, как эмодзи влияют на наше отношение к людям. О результатах исследования пишет журнал "Популярная Механика".
Как показало исследование, человек, который носит одежду с картинками и часто использует смайлики в переписке, скорее всего, будет восприниматься как менее влиятельный.
Ученые сделали вывод, что собеседники воспринимают такие знаки как проявление открытости намерений и готовности дружить и взаимодействовать. Дальше мы невольно приходим к заключению, что этот человек менее влиятелен, раз ищет дружбы и поддержки.
В статье ученых говорится, что когда человек использует в общении картинки, его собеседник как бы убеждается в открытости намерений и готовности дружить или взаимодействовать неформально. Далее же заключается, что этот человек менее влиятелен, раз ищет дружбы и поддержки.
По мнению исследователей, эмодзи и "гифки" чаще направлены на сближение людей, а слова – на разделение. Следовательно, люди, обладающие малой властью, склонны желать сближения с теми, у кого власти больше, и наоборот. Из этого и строится ощущение о невысоком социальном статусе человека, который активно применяет картинки в общении.
Участники эксперимента оценивали собеседников по семибалльной шкале по следующим критериям:
склонен ли он к доминированию?
обладает ли силой и контролем?
дружелюбен ли и заслуживает ли доверия?
симпатичен, умен и компетентен?
может ли осудить и раскритиковать?
Судя по результатам, собеседник, использующий только слова (даже в одежде), вероятнее всего, произведет впечатление могущественного и влиятельного, в отличие от того, кто пользовался картинками. Однако, если человек знает, что его визави хочет дистанцироваться или сблизиться, его впечатление будет основано на этом желании, а не на использовании картинок.
Читайте также: Как влияет на ДНК жизнь в бедности
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