https://uz.sputniknews.ru/20220322/tragediya-v-navruz-semya-otravilas-neizvestnym-veschestvom-23471654.html
Трагедия в Навруз: семья отравилась неизвестным веществом
Трагедия в Навруз: семья отравилась неизвестным веществом
Это произошло в Коканде в одном из частных домов. Собрали в материале все, что известно на данный момент.
2022-03-22T09:28+0500
2022-03-22T09:28+0500
2022-03-22T09:28+0500
происшествия
навруз
трагедия
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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В Коканде произошла трагедия: пять человек скончались от отравления неизвестным веществом. По данным МЧС, тела были найдены 21 марта в одном из частных домов, расположенных на улице Шикорбеги. Для установления причины смерти погибших назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется следствие. По предварительным заключениям специалистов, смерть наступила в результате отравления угарным газом. Продолжается следствие.Как уточнили в областном представительстве Управления мусульман, скончались имам-хатиб одной из мечетей в Коканде Саидкамолхон Махмудов, его супруга и трое детей.
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навруз, трагедия
Трагедия в Навруз: семья отравилась неизвестным веществом
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Это произошло в Коканде в одном из частных домов. Собрали в материале все, что известно на данный момент.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В Коканде произошла трагедия: пять человек скончались от отравления неизвестным веществом.
По данным МЧС, тела были найдены 21 марта в одном из частных домов, расположенных на улице Шикорбеги.
"По предварительным данным, причиной смерти пятерых человек стало острое отравление неизвестным веществом", — сообщили в Генпрокуратуре.
Для установления причины смерти погибших назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется следствие.
По предварительным заключениям специалистов, смерть наступила в результате отравления угарным газом. Продолжается следствие.
Как уточнили
в областном представительстве Управления мусульман, скончались имам-хатиб одной из мечетей в Коканде Саидкамолхон Махмудов, его супруга и трое детей.