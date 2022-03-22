https://uz.sputniknews.ru/20220322/tragediya-v-navruz-semya-otravilas-neizvestnym-veschestvom-23471654.html

Трагедия в Навруз: семья отравилась неизвестным веществом

Трагедия в Навруз: семья отравилась неизвестным веществом

Это произошло в Коканде в одном из частных домов. Собрали в материале все, что известно на данный момент.

2022-03-22T09:28+0500

2022-03-22T09:28+0500

2022-03-22T09:28+0500

происшествия

навруз

трагедия

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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В Коканде произошла трагедия: пять человек скончались от отравления неизвестным веществом. По данным МЧС, тела были найдены 21 марта в одном из частных домов, расположенных на улице Шикорбеги. Для установления причины смерти погибших назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется следствие. По предварительным заключениям специалистов, смерть наступила в результате отравления угарным газом. Продолжается следствие.Как уточнили в областном представительстве Управления мусульман, скончались имам-хатиб одной из мечетей в Коканде Саидкамолхон Махмудов, его супруга и трое детей.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

навруз, трагедия