https://uz.sputniknews.ru/20220322/uzbekistan-podderjit-rossiyskoe-aviastroenie-23491947.html
Узбекистан поддержит российское авиастроение
Узбекистан поддержит российское авиастроение
Россия предложила Узбекистану сотрудничество в возобновлении выпуска самолетов Ту-214. Есть договоренности о расширении перечня комплектующих для Ил-76 и Ил-114.
2022-03-22T20:51+0500
2022-03-22T20:51+0500
2022-03-22T20:51+0500
экономика
узбекистан
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Власти Татарстана рассчитывают на сотрудничество с Узбекистаном в производстве компонентов для возобновления выпуска среднемагистрального самолета Ту-214.Об этом заявил помощник президента Татарстана по авиакомплексу и машиностроению Равиля Зарипова. Во вторник в Ташкенте прошел круглый стол по инвестиционному и экономическому сотрудничеству Узбекистана и Татарстана в рамках предстоящего визита в эту центральноазиатскую республику главы российского региона Рустама Минниханова.Он уточнил, что речь может идти о совместном производстве ряда компонентов самолета в Узбекистане, пишет РИА Новости.В свою очередь замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Хуррам Тешабаев сообщил о договоренностях с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) расширить перечень компонентной базы производства Ташкентского механического завода. В первую очередь, это коснется выпуска комплектующих для самолетов Ил-76 и Ил-114.Тешабаев добавил, что с ОАК также достигнута договоренность о создании консорциума машиностроительных предприятий Узбекистана, которые будут обеспечивать потребности авиационной промышленности России.Во вторник вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Казанский авиационный завод им. С.П.Горбунова сможет производить минимум 10 пассажирских самолётов Ту-214 в год. Авиационная промышленность в Узбекистане до недавнего времени была представлена ГАО (ТАПОиЧ). Предприятие было создано на базе авиазавода, эвакуированного в республику в 1941 году из Московской области. На заводе выпускались транспортные самолеты Ил-76 и пассажирские Ил-114, а также крылья для самолетов Ан-70. В январе 2014 года завод был переименован в АО "Ташкентский механический завод", который должен был сохранить производство запчастей для самолетов Ил-114 и Ил-76. В настоящее время основной продукцией завода, который входит в структуру АО "Узбекские железные дороги", являются строительные конструкции, продукция бытового назначения, автокомплектующие, запчасти для сельхозтехники и железнодорожного транспорта.В декабре 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявлял, что Ташкент и Москва обсуждают вопрос восстановления работы ТАПОиЧ.
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узбекистан, сотрудничество
Узбекистан поддержит российское авиастроение
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Россия предложила Узбекистану сотрудничество в возобновлении выпуска самолетов Ту-214. Есть договоренности о расширении перечня комплектующих для Ил-76 и Ил-114.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Власти Татарстана рассчитывают на сотрудничество с Узбекистаном в производстве компонентов для возобновления выпуска среднемагистрального самолета Ту-214.
Об этом заявил помощник президента Татарстана по авиакомплексу и машиностроению Равиля Зарипова. Во вторник в Ташкенте прошел круглый стол по инвестиционному и экономическому сотрудничеству Узбекистана и Татарстана в рамках предстоящего визита в эту центральноазиатскую республику главы российского региона Рустама Минниханова.
"Сегодня принято решение возобновить производство Ту-214. Проект, конечно, не простой. Здесь мы также рассчитываем на взаимное сотрудничество (с Узбекистаном)", — сказал Зарипов в ходе круглого стола.
Он уточнил, что речь может идти о совместном производстве ряда компонентов самолета в Узбекистане, пишет РИА Новости
.
В свою очередь замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Хуррам Тешабаев сообщил о договоренностях с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) расширить перечень компонентной базы производства Ташкентского механического завода. В первую очередь, это коснется выпуска комплектующих для самолетов Ил-76 и Ил-114.
Тешабаев добавил, что с ОАК также достигнута договоренность о создании консорциума машиностроительных предприятий Узбекистана, которые будут обеспечивать потребности авиационной промышленности России.
Во вторник вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Казанский авиационный завод им. С.П.Горбунова сможет производить минимум 10 пассажирских самолётов Ту-214 в год.
Авиационная промышленность в Узбекистане до недавнего времени была представлена ГАО (ТАПОиЧ). Предприятие было создано на базе авиазавода, эвакуированного в республику в 1941 году из Московской области. На заводе выпускались транспортные самолеты Ил-76 и пассажирские Ил-114, а также крылья для самолетов Ан-70.
В январе 2014 года завод был переименован в АО "Ташкентский механический завод", который должен был сохранить производство запчастей для самолетов Ил-114 и Ил-76.
В настоящее время основной продукцией завода, который входит в структуру АО "Узбекские железные дороги", являются строительные конструкции, продукция бытового назначения, автокомплектующие, запчасти для сельхозтехники и железнодорожного транспорта.
В декабре 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявлял, что Ташкент и Москва обсуждают вопрос восстановления работы ТАПОиЧ.