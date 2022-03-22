https://uz.sputniknews.ru/20220322/v-podvalax-bez-edy-i-vody-kak-jivut-lyudi-pod-bombejkami-vsu-23486834.html
В подвалах без еды и воды: как живут люди под бомбежками ВСУ
В подвалах без еды и воды: как живут люди под бомбежками ВСУ
ВСУ довели Украину до гуманитарной катастрофы. Обстрелы, бомбежки и бесконечные дни в подвалах - рассказывая обо всем этом, мирные жители Мариуполя, Мелитополя и других городов, которые атакуют ВСУ, не могут сдержать слез.
2022-03-22T20:16+0500
2022-03-22T20:16+0500
2022-03-22T20:16+0500
видео
украина
бомбежка
обстрел
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С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Но если российские военные наносят удары только по военным объектам и делают все возможное, чтобы сберечь мирных граждан, украинские военные бьют по своим, не стесняясь бить "Точкой-У".Многие вынуждены прятаться от националистов в подвалах – без света, воды и еды. Разрушены целые жилые кварталы, а эвакуации препятствуют ВСУ. Помощь оказывают только военные из России, ДНР и ЛНР. В середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
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украина, бомбежка, обстрел, видео
В подвалах без еды и воды: как живут люди под бомбежками ВСУ
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ВСУ довели Украину до гуманитарной катастрофы. Обстрелы, бомбежки и бесконечные дни в подвалах - рассказывая обо всем этом, мирные жители Мариуполя, Мелитополя и других городов, которые атакуют ВСУ, не могут сдержать слез.
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Но если российские военные наносят удары только по военным объектам и делают все возможное, чтобы сберечь мирных граждан, украинские военные бьют по своим, не стесняясь бить "Точкой-У".
"Тяжелой артиллерией обстреливали. Заваливали проходы, чтобы никто не мог выйти. Мы забежали в подвал, там загорелось. Мы перебежками, а нас бомбили, по нам стреляли. И так было 23 дня", - вспоминает один из мирных жителей.
Многие вынуждены прятаться от националистов в подвалах – без света, воды и еды. Разрушены целые жилые кварталы, а эвакуации препятствуют ВСУ. Помощь оказывают только военные из России, ДНР и ЛНР.
В середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.