https://uz.sputniknews.ru/20220322/v-rossii-mogut-zapretit-vpn-servisy-23491635.html

В России могут запретить VPN-сервисы

В России могут запретить VPN-сервисы

В России уже недоступны для пользователей около 20 популярных VPN-сервисов, она заблокированы Роскомнадзором.

2022-03-22T19:52+0500

2022-03-22T19:52+0500

2022-03-22T19:56+0500

россия

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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас не исключил запрета VPN-сервисов.По словам председателя думского комитета по информационной политике, технологиям и связи Александра Хинштейна, около 20 популярных VPN-сервисов уже заблокированы Роскомнадзором.Тверской суд Москвы в понедельник признал коммерческую компанию Meta* ведущей экстремистскую деятельность и запретил два ее продукта — соцсети Facebook** и Instagram**, но сделал исключение для WhatsApp.* Организация, запрещенная в России** Соцсеть, признанная в России экстремистской

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