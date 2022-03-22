https://uz.sputniknews.ru/20220322/v-rossii-mogut-zapretit-vpn-servisy-23491635.html
В России могут запретить VPN-сервисы
В России могут запретить VPN-сервисы
В России уже недоступны для пользователей около 20 популярных VPN-сервисов, она заблокированы Роскомнадзором.
2022-03-22T19:52+0500
2022-03-22T19:52+0500
2022-03-22T19:56+0500
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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас не исключил запрета VPN-сервисов.По словам председателя думского комитета по информационной политике, технологиям и связи Александра Хинштейна, около 20 популярных VPN-сервисов уже заблокированы Роскомнадзором.Тверской суд Москвы в понедельник признал коммерческую компанию Meta* ведущей экстремистскую деятельность и запретил два ее продукта — соцсети Facebook** и Instagram**, но сделал исключение для WhatsApp.* Организация, запрещенная в России** Соцсеть, признанная в России экстремистской
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В России могут запретить VPN-сервисы
19:52 22.03.2022 (обновлено: 19:56 22.03.2022) Подписаться на
В России уже недоступны для пользователей около 20 популярных VPN-сервисов, она заблокированы Роскомнадзором.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас не исключил запрета VPN-сервисов.
"Запрет ресурсов, позволяющих обходить блокировки, возможен, но ответственности граждан за пользование такими ресурсами не будет", — сказал он РИА Новости
.
По словам председателя думского комитета по информационной политике, технологиям и связи Александра Хинштейна, около 20 популярных VPN-сервисов уже заблокированы Роскомнадзором.
Тверской суд Москвы в понедельник признал коммерческую компанию Meta* ведущей экстремистскую деятельность и запретил два ее продукта — соцсети Facebook** и Instagram**, но сделал исключение для WhatsApp.
* Организация, запрещенная в России
** Соцсеть, признанная в России экстремистской