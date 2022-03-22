https://uz.sputniknews.ru/20220322/vtoroy-front-polshi-ugrojaet-ukrainskoy-gosudarstvennosti--23492551.html

"Второй фронт" Польши угрожает украинской государственности

"Второй фронт" Польши угрожает украинской государственности

Военно-политическая активность Варшавы на киевском направлении преследует цели раздела Украины и польской аннексии западно-украинских регионов.

2022-03-22T21:49+0500

2022-03-22T21:49+0500

2022-03-22T21:49+0500

колумнисты

польша

варшава

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/246/93/2469301_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_c370013bb9f00ef9795b2a163eff861b.jpg

Однако, Москва не позволит этого сделать, невзирая на одобрение и поддержку руководством США и НАТО "суверенной" польской интервенции на украинской территории."Миротворческий" проект Варшавы по Украине получил развитие – украинский экс-посол в Польше Андрей Дещица 21 марта заявил в эфире украинского "24 канала", что Польша начала подготовку к вероятному военному вторжению со стороны России. И это неслучайное звено в цепи событий.Ранее в Кракове тестировали систему предупреждения о воздушной опасности. В польских СМИ взвешивали шансы на успех "миротворческой миссии НАТО", и пришли к выводу, что "имеющиеся у России в Европе обычные вооруженные силы… лишь в три раза превосходят по размеру польскую армию".Распространение подобной информации может быть частью операции прикрытия – перед вводом польских войск на территорию четырех областей Западной Украины (Волынской, Львовской, Ровенской и Тернопольской), с прицелом на их отторжение.Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд 20 марта предусмотрительно заявила, что США не направят свои войска на Украину, но какая-либо из натовских стран может вступить на территорию "незалежной" по своей инициативе, которую поддержит Вашингтон. Разумеется, под флагом Польши на украинской территории могут действовать войска нескольких стран НАТО. Вероятность увидеть ядерный гриб над Варшавой становится выше.Внеочередной саммит НАТО 24 марта наверняка сделает общую картину яснее, но уже сегодня намерение "остановить российскую агрессию" на украинской территории, санкционированные Соединенными Штатами военные инициативы Польши и ряда других стран выглядят самоубийственными для Европы и США.Семнадцать из 30 государств-членов НАТО втянуты в авантюру "proxy war" поставками вооружений или соучастием военных инструкторов (наемников). И неслучайно венгерский премьер-министр Виктор Орбан после консультаций по видеосвязи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем 21 марта заявил: "На столе НАТО лежат опасные предложения".Безрассудное подключение Польши и других стран альянса непосредственно к боевым действиям на Украине против могущественного ядерного государства равнозначно началу Третьей мировой войны с катастрофическими для всего человечества последствиями.При этом РФ будет всеми средствами защищать безопасность своих границ, а НАТО – надуманные "ценности", надувную "демократию" и американскую "исключительность".Возвращение КиеваРоссийские подразделения ВДВ 21 марта значительно продвинулись вперед в пригородах украинской столицы, овладели засекреченным командным пунктом (подземное сооружение), вытеснили батальоны ВСУ и НГУ, захватили в качестве трофеев много вооружения, включая исправные танки Т-64 и Т-72, ​​поставленные Германией противотанковые гранатометы Panzerfaust-3, натовские переносные зенитные ракетные комплексы.Россия успешно и динамично продолжает демилитаризацию практически всех регионов Украины. Подобную информацию киевский режим тщательно скрывает от украинской общественности, однако на Западе иллюзий не питают. Мир наблюдает агонию нацистского государства, крах еще одного геополитического проекта Вашингтона.Разведка США сегодня предупредила Генштаб ВСУ, что в ближайшие 10 дней российские войска замкнут кольцо окружения вокруг Киева. Американцы рекомендуют усилить оборону украинской столицы, а сил и средств для этого недостаточно.Вроде бы, самое подходящее время для открытия "второго фронта" на западе Украины. Однако развернутые на территории России и Беларуси комплексы ПВО "Триумф" дальностью поражения до 400 км надежно контролируют воздушное пространство над всей Украиной, поэтому незваные и недобрые гости здесь летают недолго.Российские боевые самолеты и вертолеты, высокоточные "Кинжалы", "Калибры", "Искандеры" методично и непрерывно перемалывают позиции и объекты ВСУ, лагеря иностранных "добровольцев". Настолько эффективно, что даже президент США Джозеф Байден понял: гиперзвуковой "Кинжал" невозможно остановить. Во всех средах боевого применения инициатива полностью принадлежит российским войскам. Западные эксперты сообщают о высокой вероятности подключения к спецоперации РФ на Украине Вооруженных сил Республики Беларусь. Куда ни кинь – всюду "партнерам" клин.В Евросоюзе еще пытаются рассуждать о политической и экономической изоляции России. Министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс отметила: "Мы готовим следующий сильный пакет ограничительных мер, который необходимо принять в срочном порядке… Заглядывая в будущее, необходимо использовать замороженные активы РФ и частных лиц для компенсации нанесенного войной ущерба Украине".Однако МИД Франции сегодня заявил, что замороженные во Франции активы ЦБ РФ не планируют передавать банку Украины. Экономические санкции и придуманная на Западе "изоляция" на внешнюю политику России не влияют.Издание Politico называет главной и практически недостижимой целью поездки Байдена в Европу не помощь Украине, а сокращение закупок российских газа и нефти. Politico признает, что давление Вашингтона на Москву "не уменьшает пропасть между Востоком и Западом, не помогает США удерживать мировое лидерство" – коллективный Запад еще никогда не был столь одинок в своих действиях.Действительно, попытки США и ЕС "наказать" Россию не разделяют Китай, Индия, Вьетнам, ЮАР, Бразилия и многие другие страны – значительно большая часть человечества. Все понимают: любое государство, не выполняющее своекорыстных требований Вашингтона, рискует в любой момент оказаться таким же "врагом", как и Москва. Даже покорные Соединенным Штатам японцы утратили сочувствие к Украине после того, как Зеленский назвал удар самураев по Перл-Харбору в 1941 году "террористической атакой на Америку".В сухом остатке украинского эксперимента Вашингтона – беспросветное будущее: падение и без того низкого авторитета "гегемона" в мире, возвращение изготовителям социального "продукта" (миллионы пассионарных беженцев в странах НАТО), значительные экономические проблемы ЕС и США, подрыв позиций доллара и евро, международной системы платежей и логистики.Между тем, киевский режим продолжает вести страну к пропасти: готовит стратегию партизанской войны в условиях затяжных боевых действий, ставит задачу Генштабу ВСУ "измотать" российские войска, чтобы вынудить Москву согласиться с украинским планом по референдуму. Поразительная недальновидность. Безопасность и государственность Украине гарантируют только Вооруженные силы России – военные гарнизоны в Киеве, Харькове, Одессе, Николаеве и других крупных городах, как это и было столетиями ранее.По данным опросов общественного мнения, на Украине более 74 процентов населения "за" мир с Россией на любых условиях, но киевский режим имеет иные цели. Части ВСУ (НГУ) заминировали шестую часть (более 82 тысяч квадратных километров) территории страны, прилегающую морскую акваторию, и не выпускают мирных жителей из городов, используя их в качестве "живого щита". Президент Владимир Зеленский останется в истории Мазепой 2.0, предавшим интересы украинского народа в угоду иностранным хозяевам.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

польша

варшава

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

польша, варшава, украина