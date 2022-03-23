https://uz.sputniknews.ru/20220323/chto-proisxodit-s-postavkami-gaza-v-uzbekistane-v-prazdnichnye-dni-23495739.html
Что происходит с газом в Узбекистане в праздники
Что происходит с газом в Узбекистане в праздники
В соцсетях узбекские пользователи жаловались на снижение давления газа в ряде регионов. Что ответили в "Узтрансгазе", читайте в материале.
2022-03-23T09:01+0500
2022-03-23T09:01+0500
2022-03-23T10:03+0500
общество
газ
население
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В "Узтрансгазе" прокомментировали слухи, связанные с ограничениями по поставке газа населению в праздничные дни.В соцсетях узбекские пользователи пожаловались на снижение давления газа в некоторых районах Ташкента, а также в Ферганской долине, Каракалпакстане и Хорезмской области.В "Узтрансгазе" отметили, что компания является единым оператором по поставке природного газа от добывающих организаций потребителям, подключенным к магистральному газопроводу. Для ответственного выполнения этой задачи, и, в частности, гарантированного обеспечения жителей страны и объектов социальной сферы газом в праздники были приняты дополнительные меры.В компании добавили, что в Узбекистане сейчас нет никаких ограничений на поставку природного газа стратегически важным предприятиям, населению и объектам социальной сферы.Читайте также:Европа "дожигает" последний газ: что ждет Узбекистан? >>
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газ, население
Что происходит с газом в Узбекистане в праздники
09:01 23.03.2022 (обновлено: 10:03 23.03.2022) Подписаться на
В соцсетях узбекские пользователи пожаловались на снижение давления газа в ряде регионов. Что ответили в "Узтрансгазе", читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В "Узтрансгазе" прокомментировали слухи, связанные с ограничениями по поставке газа населению в праздничные дни.
В соцсетях узбекские пользователи пожаловались на снижение давления газа в некоторых районах Ташкента, а также в Ферганской долине, Каракалпакстане и Хорезмской области.
В "Узтрансгазе" отметили, что компания является единым оператором по поставке природного газа от добывающих организаций потребителям, подключенным к магистральному газопроводу.
Для ответственного выполнения этой задачи, и, в частности, гарантированного обеспечения жителей страны и объектов социальной сферы газом в праздники были приняты дополнительные меры.
В компании добавили, что в Узбекистане сейчас нет никаких ограничений на поставку природного газа стратегически важным предприятиям, населению и объектам социальной сферы.