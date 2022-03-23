https://uz.sputniknews.ru/20220323/gosudarstvo-rasprodast-doli-v-krupnyx-bakax-i-predpriyatiyax-23518894.html
Государство распродаст доли в крупных баках и предприятиях
Государство распродаст доли в крупных баках и предприятиях
Когда начнется приватизация ООО "Universal Mobile Systems", мукомольных предприятий АК "Уздонмахсулот", объектов недвижимости АО "Узагросервис" и АО "Узагрокимёхимоя", а также нескольких коммерческих банков Узбекистана?
2022-03-23T21:01+0500
2022-03-23T21:01+0500
2022-03-23T21:01+0500
экономика
банки
приватизация
государство
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ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Сроки приватизации важных государственных объектов установлены постановлением президента "О дополнительных мерах по дальнейшему сокращению государственного участия в экономике и ускорению приватизации".В срок до 1 апреля 2023 года планируется с привлечением международных специализированных компаний провести оценку и реализацию ООО "Universal Mobile Systems".Двадцать пять мукомольных предприятий АК "Уздонмахсулот" будут выставлены на торги до 1 июля 2022 года, остальные – поэтапно до конца текущего года.С 1 апреля на электронные онлайн торги будут выставлены по оценочной стоимости объекты недвижимости АО "Узагросервис" и организации, входящие в его состав, при необходимости – с разделением на отдельные лоты.До 1 апреля 2022 года будет разработана "Дорожная карта" по повышению операционной эффективности, реструктуризации задолженности АО "Узагролизинг".В двухмесячный срок выставят на электронные торги здания ликвидируемого АО "Узагрокимёхимоя".Кроме того, запланирована комплексная трансформация и приватизация коммерческих банков с государственной долей:Читайте также: Завод "Технологмаш" распродает здания
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банки, приватизация, государство
Государство распродаст доли в крупных баках и предприятиях
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Когда начнется приватизация ООО "Universal Mobile Systems", мукомольных предприятий АК "Уздонмахсулот", объектов недвижимости АО "Узагросервис" и АО "Узагрокимёхимоя", а также нескольких коммерческих банков Узбекистана?
ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik
. Сроки приватизации важных государственных объектов установлены постановлением
президента "О дополнительных мерах по дальнейшему сокращению государственного участия в экономике и ускорению приватизации".
В срок до 1 апреля 2023 года планируется с привлечением международных специализированных компаний провести оценку и реализацию ООО "Universal Mobile Systems".
Двадцать пять мукомольных предприятий АК "Уздонмахсулот" будут выставлены на торги до 1 июля 2022 года, остальные – поэтапно до конца текущего года.
С 1 апреля на электронные онлайн торги будут выставлены по оценочной стоимости объекты недвижимости АО "Узагросервис" и организации, входящие в его состав, при необходимости – с разделением на отдельные лоты.
До 1 апреля 2022 года будет разработана "Дорожная карта" по повышению операционной эффективности, реструктуризации задолженности АО "Узагролизинг".
В двухмесячный срок выставят на электронные торги здания ликвидируемого АО "Узагрокимёхимоя".
Кроме того, запланирована комплексная трансформация и приватизация коммерческих банков с государственной долей:
до 1 октября 2022 года – публичное размещение акций АКБ "Кишлок курилиш банк";
до конца 2022 года – выставление на торги госдолей АКБ "Узсаноаткурилишбанк" и АКБ "Асакабанк";
до 1 июля 2023 года – публичное размещение на фондовой бирже акций АК "Халк банки", АКБ "Микрокредитбанк", АК "Алокабанк", АКБ "Агробанк", АО "Узмиллийбанк".