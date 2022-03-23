https://uz.sputniknews.ru/20220323/klimaticheskie-kontrsanktsii-nujen-li-rossii-zelenyy-energoperexod-23510989.html

Климатические контрсанкции: нужен ли России зеленый энергопереход?

Климатические контрсанкции: нужен ли России зеленый энергопереход?

Вопросы декарбонизации и энергоперехода, которые еще недавно рассматривались в западном мире как один из основных вызовов для человечества, временно отходят на второй план.

2022-03-23T15:39+0500

2022-03-23T15:39+0500

2022-03-23T15:41+0500

россия

санкции

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Тем не менее обсуждение вариантов дальнейшего развития этой темы остается актуальным, ведь она теснейшим образом связана и с будущим самой глобальной энергетики. Да и отказываться от энергоперехода западные страны не собираются.Сейчас же для европейских стран добавилась еще одна задача — снижение зависимости от российских поставок энергоносителей, в первую очередь газа. Понятно, что процесс очень небыстрый, но нужно признать: постепенно он будет идти. И здесь два пути. Во-первых, покупать нероссийский газ, в первом приближении этот аспект на климат не влияет. Во-вторых, замещать газ альтернативными источниками энергии. В промышленности и отоплении в жилом секторе замену произвести сложнее, но в сегменте генерации электроэнергии варианты очевидны: это уголь, АЭС, возобновляемые источники (ВИЭ).Два последних снижают эмиссию углекислого газа, а уголь, разумеется, ее повышает. Но новые АЭС быстро не построишь, сейчас речь идет лишь о корректировке планов по закрытию старых станций (Бельгия уже решила продлить срок службы своих реакторов на десять лет, до 2035 года). Строительство ВИЭ также будет ускоряться, но это направление всегда было в ЕС в приоритете, то есть делался максимум того, что возможно. Какой будет сумма всех этих факторов, мы еще увидим в статистике ближайших лет. Не будем забывать, что пока за всеми разговорами "Газпром" в марте ежесуточно экспортирует голубого топлива Европу на 50 процентов больше, чем в январе — феврале.Также в Европе стоит ожидать активизации так называемой циркулярной экономики — с максимально возможной вторичной переработкой всего и вся — в том числе аккумуляторов, солнечных батарей, полимерных отходов. И дело не только в вопросах утилизации, но и в повторном извлечении сырья. К примеру, из тех же полимерных отходов можно делать не только вторичный пластик (это легко), но и новое моторное топливо (что намного дороже). Проблема в том, что все эти технологии только начинают развиваться, дороги и какой-то быстрый скачок здесь невозможен.Борьба с российскими поставками на фоне и без того дорогих нефти и газа одновременно с сохранением зеленой повестки (а здесь никто не собирается откладывать и самые дорогие направления: улавливание углекислого газа и водородную энергетику) — двойной удар по будущим ценам на энергию. Антироссийские санкции убивают экономику Европы >>Уже в этом году, по оценкам Thunder Said Energy, затраты на энергию в мире достигнут 13 процентов глобального ВВП, для сравнения — это уровень 1980 годов после нефтяного шока.Но для нас сейчас главный вопрос — внутренний. Какой должна теперь быть российская повестка в сфере зеленой энергетики? Напомним, что в последнее время в нашей стране уделялось все больше внимания решению климатических задач и даже обсуждался выход к 2050 году на углеродную нейтральность. Правда, с учетом поглощающей способности лесов. Сейчас, в новых обстоятельствах, эта цель уже признана недостижимой.Но по большому счету вопрос в том, насколько более или менее активное включение в климатическую повестку было вообще изначально необходимо нашей стране. Не исключено, что по сумме факторов — здесь и известные неоднозначности теории в точности предсказания климатических изменений, и баланс плюсов и минусов для России, если это потепление действительно состоится, и удобство углеводородной экономики для нашей страны — поддержка этого направления до некоторой степени выглядела знаком внимания в сторону западных стран. Сейчас она будет излишней.Логика понятна: чтобы вести с европейскими импортерами полноценный диалог по синхронизации шагов, связанных с углеродным регулированием (а здесь очень много деталей и аспектов, например взаимозачеты по углеродному налогообложению), необходима и хоть какая-то своя климатическая повестка.Но что происходит сейчас? Евросоюз вводит запрет на импорт стали из России. Что касается удобрений, то, судя по всему, в ближайшие годы это будет дефицитный во всем мире товар, и на этом фоне углеродные выбросы при его производстве становятся вторичными. Это два основных сегмента, пока попадающих под будущий трансграничный углеродный налог. Но и весь остальной российский импорт ЕС сохраняет по необходимости. В этих обстоятельствах под вопросом оказывается осмысленность практически всех направлений климатического сотрудничества с Евросоюзом. Например, будут ли вообще востребованы ориентированные на Европу проекты экспорта углеродно-нейтрального водорода, если даже раньше ЕС обсуждал, покупать ли будущий российский голубой водород (из газа, но без выбросов углекислоты), предпочитая исключительно зеленый, то есть вырабатываемый из электроэнергии ВИЭ. "Скорее всего, разорятся". Чем грозит Западу отказ от российского сырья >>Нужны ли в новых обстоятельствах и внутрироссийские проекты по улавливанию выбросов углекислого газа, экономический смысл которых в снижении трансграничного углеродного налога.Сейчас актуально найти новый баланс для развития российского сектора зеленой энергетики в самом широком смысле, который в себя включает уже очень много различных аспектов (основные: ВИЭ, накопители, водород, улавливание углекислоты), и оставить только действительно нужные компетенции. К примеру, осмысленно развивать автономные системы энергоснабжения (ВИЭ плюс накопители или резервная генерация) для удаленных, в том числе северных регионов. Не стоит забывать, что внедрение большинства зеленых технологий совсем не гарантирует мультипликативный эффект для всей экономики, но зато приводит к удорожанию энергии и дополнительным расходам.И главное. Сейчас перед нашей страной стоит вопрос импортозамещения по широкому спектру технологий, оборудования и материалов. И основная проблема здесь не деньги, а дефицит компетентных научных, инженерных, технических кадров. На этом фоне правильно ли тратить людской ресурс на развитие модных и даже, может, в каких-то случаях перспективных зеленых направлений в будущем в условиях большого числа задач, срочность и актуальность которых не является предметом дискуссий?Источник: РИА Новости

россия

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санкции