https://uz.sputniknews.ru/20220323/medvedev-prizval-proveryat-vezjayuschix-v-rossiyu-23507562.html
Медведев призвал проверять въезжающих в Россию
Медведев призвал проверять въезжающих в Россию
Это позволит избежать роста числа радикалов, приезжающих в страну, считает замглавы Совбеза.
2022-03-23T13:56+0500
2022-03-23T13:56+0500
2022-03-23T13:56+0500
россия
дмитрий медведев
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ТАШКЕНТ, 23 мар – Sputnik. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости обеспечить тщательную проверку всех прибывающих в Россию иностранцев.Такое заявление он сделал на совещании по тенденциям развития криминогенной обстановки в стране, сообщает Sputnik Таджикистан.Связано это с возможным ростом числа радикальных элементов, которые могут проникнуть на территорию страны и осуществлять здесь незаконную деятельность.Кроме того, Медведев отметил, что беженцы с Украины, из ЛНР и ДНР могут стать "удобной мишенью для преступников" и призвал оградить их от злоумышленников.Для этого в регионах, куда прибывают беженцы, нужно внимательно следить за правопорядком, поэтому сейчас особенно важна скоординированная работа министерств и ведомств, отметил замглавы Совбеза.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.По данным на 22 марта, число беженцев из Донбасса и с Украины на территории РФ превысило 356 тысяч человек. Подавляющее большинство прибыло через пограничные пункты в Ростовской области.Читайте также: Медведев: надо предварительно отбирать мигрантов для работы в России
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MIA „Rosiya Segodnya“
дмитрий медведев
Медведев призвал проверять въезжающих в Россию
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Это позволит избежать роста числа радикалов, приезжающих в страну, считает замглавы Совбеза.
ТАШКЕНТ, 23 мар – Sputnik. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости обеспечить тщательную проверку всех прибывающих в Россию иностранцев.
Такое заявление он сделал на совещании по тенденциям развития криминогенной обстановки в стране, сообщает Sputnik Таджикистан
.
Связано это с возможным ростом числа радикальных элементов, которые могут проникнуть на территорию страны и осуществлять здесь незаконную деятельность.
Кроме того, Медведев отметил, что беженцы с Украины, из ЛНР и ДНР могут стать "удобной мишенью для преступников" и призвал оградить их от злоумышленников.
"Понятно, что беженцы как люди, которые находятся в сложной жизненной ситуации, могут стать удобной мишенью для различного рода преступников", - отметил Медведев.
Для этого в регионах, куда прибывают беженцы, нужно внимательно следить за правопорядком, поэтому сейчас особенно важна скоординированная работа министерств и ведомств, отметил замглавы Совбеза.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
По данным на 22 марта, число беженцев из Донбасса и с Украины на территории РФ превысило 356 тысяч человек. Подавляющее большинство прибыло через пограничные пункты в Ростовской области.