https://uz.sputniknews.ru/20220323/medvedev-prizval-proveryat-vezjayuschix-v-rossiyu-23507562.html

Медведев призвал проверять въезжающих в Россию

Медведев призвал проверять въезжающих в Россию

Это позволит избежать роста числа радикалов, приезжающих в страну, считает замглавы Совбеза.

2022-03-23T13:56+0500

2022-03-23T13:56+0500

2022-03-23T13:56+0500

россия

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/10/16013273_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_6a684cd75d149d59974346ac62cde819.jpg

ТАШКЕНТ, 23 мар – Sputnik. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости обеспечить тщательную проверку всех прибывающих в Россию иностранцев.Такое заявление он сделал на совещании по тенденциям развития криминогенной обстановки в стране, сообщает Sputnik Таджикистан.Связано это с возможным ростом числа радикальных элементов, которые могут проникнуть на территорию страны и осуществлять здесь незаконную деятельность.Кроме того, Медведев отметил, что беженцы с Украины, из ЛНР и ДНР могут стать "удобной мишенью для преступников" и призвал оградить их от злоумышленников.Для этого в регионах, куда прибывают беженцы, нужно внимательно следить за правопорядком, поэтому сейчас особенно важна скоординированная работа министерств и ведомств, отметил замглавы Совбеза.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.По данным на 22 марта, число беженцев из Донбасса и с Украины на территории РФ превысило 356 тысяч человек. Подавляющее большинство прибыло через пограничные пункты в Ростовской области.Читайте также: Медведев: надо предварительно отбирать мигрантов для работы в России

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дмитрий медведев