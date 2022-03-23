https://uz.sputniknews.ru/20220323/minoborony-britanii-prosit-youtube-udalit-razgovor-uollesa-s-rossiyskim-prankerom--23519667.html

Минобороны Британии просит YouTube удалить разговор Уоллеса с российским пранкером

Минобороны Британии просит YouTube удалить разговор Уоллеса с российским пранкером

Видеоролики с записью разговора представляют "риск для национальной безопасности Великобритании", заявили в ведомстве.

2022-03-23T21:58+0500

2022-03-23T21:58+0500

2022-03-23T21:58+0500

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ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Министерство обороны Великобритании обратилось к администрации YouTube с просьбой удалить видеозаписи разговора министра обороны Бена Уоллеса с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Об этом сообщает агентство РИА Новости.Напомним, в разговоре с Уоллесом пранкер выдавал себя за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. В ходе разговора Уоллес подтвердил, что Великобритания заинтересована в вопросе вступления Украины в НАТО и поэтому присылала военных специалистов на протяжении последних пяти лет в Украину, чтобы "выйти на новый этап".Между тем, британское Минобороны возлагает ответственность за звонок не на пранкеров, на все российское государство, следует из сообщения ведомства.Кроме этого, Минобороны считает, что видеоролики представляют "значительный риск национальной безопасности Великобритании".По словам Уоллеса, разговор с пранкерами состоялся 17 марта через Microsoft Teams. В ходе разговора Уоллес не исключил возможность оказания помощи Украине в вопросе разработки ядерного оружия, а также подтвердил поставку 4000 ПТУРов для украинской армии несмотря на то, что собственный арсенал Великобритании на исходе.Однако в какой-то момент глава Минобороны заподозрил неладное и прекратил разговор. Позже Уоллес поручил провести срочное расследование и выяснить, как он мог оказаться жертвой пранкеров.Читайте также: Британские военные пять лет готовили Украину к вступлению в НАТО — видео

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