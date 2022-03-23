https://uz.sputniknews.ru/20220323/paravelosipedisty-iz-uzbekistana-gotovyatsya-k-uchastiyu-v-chempionate-azii-23515546.html

Паравелосипедисты из Узбекистана готовятся к участию в чемпионате Азии

Паравелосипедисты из Узбекистана готовятся к участию в чемпионате Азии

Соревнования пройдут с 25 по 29 марта. Это первый международный турнир для ребят сборной страны.

2022-03-23T17:53+0500

2022-03-23T17:53+0500

2022-03-23T17:55+0500

спорт

узбекистан

чемпионат азии

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Сборная Узбекистана по паравелоспорту сегодня утром вылетели в столицу Таджикистана Душанбе, чтобы выступить на чемпионате Азии.Соревнования пройдут с 25 по 29 марта. Нужно отметить, что это первый международный турнир для ребят сборной страны.По словам тренера команды Дилмурода Сиддикова, все спортсмены очень волнуются перед состязаниями, однако уверены в успешном завершении чемпионата.Напомним, по данным пресс-секретаря президента Узбекистана Шерзода Асадова, в 2025 году Ташкент примет у себя Азиатские и Параазиатские игры среди молодежи. Узбекистан станет первой страной, в которой одновременно пройдут как Азиатские, так и Параазиатские соревнования.Читайте также:Неограниченная возможность побеждать: паралимпийцы завершили участие в Токио-20 >>

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узбекистан, чемпионат азии