https://uz.sputniknews.ru/20220323/paravelosipedisty-iz-uzbekistana-gotovyatsya-k-uchastiyu-v-chempionate-azii-23515546.html
Паравелосипедисты из Узбекистана готовятся к участию в чемпионате Азии
Паравелосипедисты из Узбекистана готовятся к участию в чемпионате Азии
Соревнования пройдут с 25 по 29 марта. Это первый международный турнир для ребят сборной страны.
2022-03-23T17:53+0500
2022-03-23T17:53+0500
2022-03-23T17:55+0500
спорт
узбекистан
чемпионат азии
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Сборная Узбекистана по паравелоспорту сегодня утром вылетели в столицу Таджикистана Душанбе, чтобы выступить на чемпионате Азии.Соревнования пройдут с 25 по 29 марта. Нужно отметить, что это первый международный турнир для ребят сборной страны.По словам тренера команды Дилмурода Сиддикова, все спортсмены очень волнуются перед состязаниями, однако уверены в успешном завершении чемпионата.Напомним, по данным пресс-секретаря президента Узбекистана Шерзода Асадова, в 2025 году Ташкент примет у себя Азиатские и Параазиатские игры среди молодежи. Узбекистан станет первой страной, в которой одновременно пройдут как Азиатские, так и Параазиатские соревнования.Читайте также:Неограниченная возможность побеждать: паралимпийцы завершили участие в Токио-20 >>
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узбекистан, чемпионат азии
Паравелосипедисты из Узбекистана готовятся к участию в чемпионате Азии
17:53 23.03.2022 (обновлено: 17:55 23.03.2022) Подписаться на
Соревнования пройдут с 25 по 29 марта. Это первый международный турнир для ребят сборной страны.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Сборная Узбекистана по паравелоспорту сегодня утром вылетели в столицу Таджикистана Душанбе, чтобы выступить на чемпионате Азии.
Соревнования пройдут с 25 по 29 марта. Нужно отметить, что это первый международный турнир для ребят сборной страны.
По словам тренера команды Дилмурода Сиддикова, все спортсмены очень волнуются перед состязаниями, однако уверены в успешном завершении чемпионата.
Впервые в истории спорта Узбекистана мы участвуем в континентальном первенстве. Мы уезжаем в составе девяти участников и трех тренеров. Постараемся занять призовые места. Национальный паралимпийский комитет Узбекистана создал все условия для подготовки к этим соревнованиям.
Дилмурод Сиддиков
Тренер сборной Узбекистана по паравелоспорту
Напомним, по данным
пресс-секретаря президента Узбекистана Шерзода Асадова, в 2025 году Ташкент примет у себя Азиатские и Параазиатские игры среди молодежи.
Узбекистан станет первой страной, в которой одновременно пройдут как Азиатские, так и Параазиатские соревнования.
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