https://uz.sputniknews.ru/20211119/paraaziatskie-igry-sredi-molodeji-2025-goda-proydut-v-tashkente-21437628.html

Параазиатские игры среди молодежи 2025 года пройдут в Ташкенте

Параазиатские игры среди молодежи 2025 года пройдут в Ташкенте

На проведение этих соревнований претендовали ведущие государства континента.

2021-11-19T17:29+0500

2021-11-19T17:29+0500

2021-11-19T17:29+0500

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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Ташкент примет у себя и Параазиатские игры среди молодежи 2025 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов в своем Telegram-канале, ссылаясь на главу Паралимпийского комитета Азии Маджида Рашида.На проведение этих соревнований претендовали ведущие государства континента. В итоге была поддержана заявка Ташкента. Нужно отметить, что Узбекистан станет первой страной, которая примет одновременно как Азиатские, так и Параазиатские молодежные игры.Ранее мы сообщали, что близ Ташкента началось строительство Олимпийского городка, где в 2025 году пройдут IV молодежные Азиатские игры.Несколько дней назад президент распорядился заняться комплексной подготовкой спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм в 2024 году. Для этого усовершенствуют деятельность профильных учебных заведений, освободят от таможенных пошлин ряд спортивных товаров, ввозимых из-за рубежа.

https://uz.sputniknews.ru/20210629/prezident-paralimpiyskogo-komiteta-azii-vstretilsya-s-azizom-abduxakimovym-19465658.html

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