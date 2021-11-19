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Параазиатские игры среди молодежи 2025 года пройдут в Ташкенте
Параазиатские игры среди молодежи 2025 года пройдут в Ташкенте
На проведение этих соревнований претендовали ведущие государства континента.
2021-11-19T17:29+0500
2021-11-19T17:29+0500
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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Ташкент примет у себя и Параазиатские игры среди молодежи 2025 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов в своем Telegram-канале, ссылаясь на главу Паралимпийского комитета Азии Маджида Рашида.На проведение этих соревнований претендовали ведущие государства континента. В итоге была поддержана заявка Ташкента. Нужно отметить, что Узбекистан станет первой страной, которая примет одновременно как Азиатские, так и Параазиатские молодежные игры.Ранее мы сообщали, что близ Ташкента началось строительство Олимпийского городка, где в 2025 году пройдут IV молодежные Азиатские игры.Несколько дней назад президент распорядился заняться комплексной подготовкой спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм в 2024 году. Для этого усовершенствуют деятельность профильных учебных заведений, освободят от таможенных пошлин ряд спортивных товаров, ввозимых из-за рубежа.
https://uz.sputniknews.ru/20210629/prezident-paralimpiyskogo-komiteta-azii-vstretilsya-s-azizom-abduxakimovym-19465658.html
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азия, спорт, игры

Параазиатские игры среди молодежи 2025 года пройдут в Ташкенте

17:29 19.11.2021
© Pexels / Kampus ProductionБаскетболист-калясочник
Баскетболист-калясочник - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2021
© Pexels / Kampus Production
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На проведение этих соревнований претендовали ведущие государства континента.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Ташкент примет у себя и Параазиатские игры среди молодежи 2025 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов в своем Telegram-канале, ссылаясь на главу Паралимпийского комитета Азии Маджида Рашида.
На проведение этих соревнований претендовали ведущие государства континента. В итоге была поддержана заявка Ташкента.
Нужно отметить, что Узбекистан станет первой страной, которая примет одновременно как Азиатские, так и Параазиатские молодежные игры.
Ранее мы сообщали, что близ Ташкента началось строительство Олимпийского городка, где в 2025 году пройдут IV молодежные Азиатские игры.
Президент Паралимпийского комитета Азии встретился с вице-премьером Азизом Абдухакимовым - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
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Президент Паралимпийского комитета Азии встретился с Азизом Абдухакимовым
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Несколько дней назад президент распорядился заняться комплексной подготовкой спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм в 2024 году.
Для этого усовершенствуют деятельность профильных учебных заведений, освободят от таможенных пошлин ряд спортивных товаров, ввозимых из-за рубежа.
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