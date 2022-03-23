https://uz.sputniknews.ru/20220323/peskov-otvetil-mojet-li-rossiya-primenit-yadernoe-orujie-23496691.html

Песков ответил, может ли Россия применить ядерное оружие

Песков ответил, может ли Россия применить ядерное оружие

Песков: У нас есть концепция национальной безопасности, там указаны все причины, по которым возможно применение ядерное оружие.

2022-03-23T09:32+0500

2022-03-23T09:32+0500

2022-03-23T09:43+0500

специальная военная операция россии в донбассе

дмитрий песков

ядерное оружие

безопасность

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Россия может воспользоваться ядерным оружием только в случае действительной опасности, которая будет угрожать существованию страны, сообщил в эфире телеканала CNN пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.По словам спикера Кремля, других причин в документе нет.Ранее Песков подчеркивал, что Владимир Путин, в том числе как главнокомандующий, принимает меры по обеспечению безопасности россиян на высоком уровне. По словам представителя Кремля, Россия живет "в агрессивном окружении", слыша в свой адрес "абсолютно недружелюбные" высказывания стран НАТО.В начале января Россия, США, Китай, Великобритания и Франция заявили о необходимости предотвращения ядерной войны и прекращении гонки вооружений. Как говорила официальный представитель МИД Мария Захарова, текст проекта написали по российской инициативе.Осторожное отношениеРанее глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что он не хочет верить в начало ядерной войны."Я обращаю ваше внимание, что ядерную тему в контексте событий, которые на Украине разворачиваются в последние годы и обострились в последние месяцы и недели, ядерную тему, этот дискурс вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего натовцы", — подчеркнул представитель ведомства.Кроме того, замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что Россия очень внимательно относится к теме ядерного оружия в соответствии с положениями военной доктрины, Москва не провоцирует конфликт."Я думаю, все, что на эту тему произнесено, и все, что обнародовано с нашей стороны, подтверждает очевидную вещь: вопрос гипотетического использования военного ядерного потенциала замыкается целиком и полностью на соответствующие положения российской военной доктрины и соответствующие положения основ государственной политики в области ядерного сдерживания", — сказал он.Украинская ядерная политикаПрезидент Владимир Путин ранее сообщал, что в ближайшем будущем нацистский режим в Киеве мог создать ядерное оружие, и мишенью стала бы Россия."Прозвучали заявления киевских властей о намерении создать теперь уже и собственное ядерное оружие и средства его доставки. Это была реальная угроза. Уже в обозримом будущем при зарубежном техническом содействии пронацистский режим в Киеве мог получить в свои руки оружие массового уничтожения и целью для него, конечно, была бы Россия", — отметил Путин.По мнению секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, если бы Украине удалось сделать ядерное оружие, весь мир был бы под угрозой исчезновения. И Россия не могла допустить его появление у "оголтелых, неуправляемых" националистов.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Читайте также:Украина была очень близка к созданию ядерного оружияСивков оценил, готова ли Россия применить ядерное оружие — видео

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дмитрий песков, ядерное оружие, безопасность