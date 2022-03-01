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Сивков оценил, готова ли Россия применить ядерное оружие — видео
Сивков оценил, готова ли Россия применить ядерное оружие — видео
Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту, что приказ о переводе сил сдерживания в особый режим боевого дежурства выполнен.
2022-03-01T13:40+0500
2022-03-01T13:40+0500
видео
сергей шойгу
ядерное оружие
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Что это значит в условиях российской военной операции на Украине? Военный эксперт Константин Сивков в интервью Sputnik объяснил это решение Владимира Путина и оценил возможность войны с США. Также он дал оценку проводимой Россией спецоперации по демилитаризации Украины, рассказал, какие виды вооружения используются Россией, что происходит с ВСУ и сколько еще продлится операция.Читайте также:
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видео, сергей шойгу, ядерное оружие

Сивков оценил, готова ли Россия применить ядерное оружие — видео

13:40 01.03.2022
© Sputnik
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Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту, что приказ о переводе сил сдерживания в особый режим боевого дежурства выполнен.
Что это значит в условиях российской военной операции на Украине?
Военный эксперт Константин Сивков в интервью Sputnik объяснил это решение Владимира Путина и оценил возможность войны с США.
Также он дал оценку проводимой Россией спецоперации по демилитаризации Украины, рассказал, какие виды вооружения используются Россией, что происходит с ВСУ и сколько еще продлится операция.
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