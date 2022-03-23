https://uz.sputniknews.ru/20220323/podderjka-spetsoperatsii-na-ukraine-rastet-23513885.html

Поддержка спецоперации на Украине растет

Поддержка спецоперации на Украине растет

По данным ВЦИОМ, почти три четверти россиян поддерживают решение о проведение специальной военной операции.

2022-03-23T18:37+0500

2022-03-23T18:37+0500

2022-03-23T18:37+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

вциом

опрос

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ТАШКЕНТ, 23 мар – Sputnik. Поддержка специальной военной операции России на Украине среди граждан страны выросла за три недели еще на 8%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Сейчас решение о проведении спецоперации скорее поддерживают 74% опрошенных, еще около 9% затруднились ответить на этот вопрос. Отрицательно высказались об этом решении 17% респондентов.По мнению 46% опрошенных, основная цель спецоперации – защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить там военные базы НАТО. Изменение политического курса Украины и очистку ее от нацистов в качестве цели операции назвали 19%, защиту жителей Донбасса – 17%.Подавляющее большинство россиян (61%) считают, что действия властей помогут снизить негативные последствия санкций, еще 15% затруднились ответить на этот вопрос, и около четверти россиян думают, что эти меры не будут эффективными.Три четверти опрошенных думают, что массовые акции протеста в их населенном пункте в ближайшее время маловероятны, 18% допустили вероятность таких акций. При этом, большинство респондентов (85%) сообщили, что скорее всего не пойдут на акцию протеста.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте также: Для чего Россия начала спецоперацию на Украине - опрос

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