https://uz.sputniknews.ru/20220314/dlya-chego-rossiya-nachala-spetsoperatsiyu-na-ukraine--rezultaty-oprosa-23326562.html

Для чего Россия начала спецоперацию на Украине — результаты опроса

Для чего Россия начала спецоперацию на Украине — результаты опроса

Что думают жители: опубликованы результаты опроса общественного мнения о целях Москвы по отношению к Киеву.

2022-03-14T19:48+0500

2022-03-14T19:48+0500

2022-03-14T20:07+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

опрос

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Фонд общественного мнения опубликовал результаты опроса жителей. Респондентам предстояло ответить на ряд вопросов,касающихся специальной военной операции России на Украине. Специалисты сравнили ответы населения на одни и те же вопросы 27 февраля и 6 марта. Большинство из них назвали целью России — безопасность границ (62%), чуть меньше — 59% — считают, что Россия стремится защитить население ДНР и ЛНР. Немногим больше трети опрошенных – 39% — уверены, что своими действиями РФ препятствует вступлению Украины в НАТО и размещению баз НАТО на ее территории. 20% респондентов выбрали позицию "присоединить Донбасс к России", 16% – "изменить политический строй на Украине и привести к власти в этой стране пророссийские силы", 9% – "ликвидировать украинскую государственность и присоединить территорию Украины к России".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". Суду будут преданы все военные преступники.Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.По данным на 14 марта, уничтожены более 3,9 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 100 самолетов, более 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня и 143 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.На фоне боевых действий в городах и селах Украины происходит гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.Читайте также:Российские военные доставили гумпомощь в Киевскую область — видео >>Военные Украины нанесли удар по Донецку: среди погибших могут быть дети >>

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украина, опрос