https://uz.sputniknews.ru/20220323/produkty-inflyatsiya-kursy-valyut--chto-obsujdal-prezident-na-vstreche-po-ekonomike-23518667.html

Продукты, инфляция, курсы валют – что обсуждал президент на встрече по экономике

Продукты, инфляция, курсы валют – что обсуждал президент на встрече по экономике

Шавкат Мирзиёев поручил министерствам наладить ежедневный мониторинг ситуации в отраслях и регионах, чтобы оперативно реагировать на возможные риски.

2022-03-23T20:33+0500

2022-03-23T20:33+0500

2022-03-23T20:33+0500

экономика

шавкат мирзиёев

президент

инфляция

продукты

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ТАШКЕНТ, 23 мар – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам обеспечения устойчивости экономики, сообщает пресс-служба главы государства.Президент поручил Министерству экономического развития и сокращения бедности и Министерству инвестиций и внешней торговли ежедневно вести диалог с предпринимателями и проводить мониторинг ситуации по отраслям и регионам, чтобы оперативно предотвращать возможные риски.Президент поручил профильным ведомствам помогать предприятиям-экспортерам решать транспортно-логистические проблемы и частично компенсировать расходы на перевозки.Поскольку в мире сейчас остро стоит проблема поставки продуктов питания, Шавкат Мирзиёев дал указание кабинету министров следить за стабильностью цен на продукты в стране, оказывать поддержку предпринимателям, импортирующим пшеницу, растительное масло, сахар и другие продукты. Одним из приоритетов правительства должно быть снижение инфляции, подчеркнул президент.С учетом неустойчивой ситуации на внешнем валютном рынке, Центробанк должен обеспечивать стабильность рынка валют внутри страны. Банк обязали ежедневно отслеживать ситуацию и информировать предпринимателей и жителей республики о положении дел, прогнозах и принимаемых мерах.Читайте также: Что известно о новом торговом представителе России в Узбекистане

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шавкат мирзиёев, президент, инфляция, продукты