https://uz.sputniknews.ru/20220323/chto-izvestno-o-novom-torgovom-predstavitele-rossii-v-uzbekistane-23516714.html

Что известно о новом торговом представителе России в Узбекистане

Что известно о новом торговом представителе России в Узбекистане

О том, где работал раньше новый торговый представитель России в Узбекистане, которого назначил Михаил Мишустин — выяснял корреспондент Sputnik.

2022-03-23T19:29+0500

2022-03-23T19:29+0500

2022-03-23T19:29+0500

экономика

узбекистан

назначение

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Накануне стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового торгового представителя России в Республике Узбекистан. Им стал Константин Злыгостев.Корреспондент Sputnik Узбекистан узнал, что назначенцу всего 38 лет. В 2005 году он окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России, специализируется на международных отношениях со знанием иностранных языков. Свободно говорит на английском языке и хинди.В 2020 году получил дополнительное образование во Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России.Сразу после окончания вуза в течение двух лет работал референтом в отделе Индии Третьего департамента Азии МИД России. С 2007 по 2009 годы был назначен атташе, третьим секретарем Посольства России в Индии.С 2009 г. по 2011 г. – консультант департамента Управления пресс-службы и информации Президента Российской Федерации.С 2011 г. по 2013 г. – начальник отдела протокола Департамента международного сотрудничества ОАО "Курорты Северного Кавказа".С 2013 г. по 2015 г. – заместитель начальника Управления правового обеспечения и международного сотрудничества Федеральной службы по аккредитацииС 2015 по 2018 г. – заместитель Торгового представителя Российской Федерации в Республике КазахстанС 2018 г. по 2022 г. – начальник отдела, заместитель директора Департамента стран СНГ Департамента стран Европы, Северной Америки, СНГ и многостороннего экономического сотрудничества Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.Читайте также:Узбекистан и Россия: 30 лет вместе >>В ЕАЭС подняли лимит беспошлинного ввоза товаров: сколько теперь?

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