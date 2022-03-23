https://uz.sputniknews.ru/20220323/chto-izvestno-o-novom-torgovom-predstavitele-rossii-v-uzbekistane-23516714.html
Что известно о новом торговом представителе России в Узбекистане
Что известно о новом торговом представителе России в Узбекистане
О том, где работал раньше новый торговый представитель России в Узбекистане, которого назначил Михаил Мишустин — выяснял корреспондент Sputnik.
2022-03-23T19:29+0500
2022-03-23T19:29+0500
2022-03-23T19:29+0500
экономика
узбекистан
назначение
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Накануне стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового торгового представителя России в Республике Узбекистан. Им стал Константин Злыгостев.Корреспондент Sputnik Узбекистан узнал, что назначенцу всего 38 лет. В 2005 году он окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России, специализируется на международных отношениях со знанием иностранных языков. Свободно говорит на английском языке и хинди.В 2020 году получил дополнительное образование во Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России.Сразу после окончания вуза в течение двух лет работал референтом в отделе Индии Третьего департамента Азии МИД России. С 2007 по 2009 годы был назначен атташе, третьим секретарем Посольства России в Индии.С 2009 г. по 2011 г. – консультант департамента Управления пресс-службы и информации Президента Российской Федерации.С 2011 г. по 2013 г. – начальник отдела протокола Департамента международного сотрудничества ОАО "Курорты Северного Кавказа".С 2013 г. по 2015 г. – заместитель начальника Управления правового обеспечения и международного сотрудничества Федеральной службы по аккредитацииС 2015 по 2018 г. – заместитель Торгового представителя Российской Федерации в Республике КазахстанС 2018 г. по 2022 г. – начальник отдела, заместитель директора Департамента стран СНГ Департамента стран Европы, Северной Америки, СНГ и многостороннего экономического сотрудничества Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.Читайте также:Узбекистан и Россия: 30 лет вместе >>В ЕАЭС подняли лимит беспошлинного ввоза товаров: сколько теперь?
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узбекистан, назначение
Что известно о новом торговом представителе России в Узбекистане
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О том, где работал раньше новый торговый представитель России в Узбекистане, которого назначил Михаил Мишустин — выяснял корреспондент Sputnik.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik.
Накануне стало известно
, что премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового торгового представителя России в Республике Узбекистан. Им стал Константин Злыгостев.
Корреспондент Sputnik Узбекистан
узнал, что назначенцу всего 38 лет. В 2005 году он окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России, специализируется на международных отношениях со знанием иностранных языков. Свободно говорит на английском языке и хинди.
В 2020 году получил дополнительное образование во Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России.
Сразу после окончания вуза в течение двух лет работал референтом в отделе Индии Третьего департамента Азии МИД России. С 2007 по 2009 годы был назначен атташе, третьим секретарем Посольства России в Индии.
С 2009 г. по 2011 г. – консультант департамента Управления пресс-службы и информации Президента Российской Федерации.
С 2011 г. по 2013 г. – начальник отдела протокола Департамента международного сотрудничества ОАО "Курорты Северного Кавказа".
С 2013 г. по 2015 г. – заместитель начальника Управления правового обеспечения и международного сотрудничества Федеральной службы по аккредитации
С 2015 по 2018 г. – заместитель Торгового представителя Российской Федерации в Республике Казахстан
С 2018 г. по 2022 г. – начальник отдела, заместитель директора Департамента стран СНГ Департамента стран Европы, Северной Америки, СНГ и многостороннего экономического сотрудничества Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Торговое сотрудничество Узбекистана и России
Россия остается одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана, а инвестиции российских компаний в экономику республики составили уже более 10 миллиардов долларов.
По итогам 2021 года Россия вернула первое место среди основных торговых партнеров Узбекистана с долей 17,9% в его общем внешнеторговом обороте, обогнав Китай (17,7%).
По данным узбекской стороны, товарооборот между странами в прошлом году увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов.
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