https://uz.sputniknews.ru/20220323/soxranyaem-zdorovuyu-emal-detskix-zubov--sovety-stomatologa-23489506.html

Сохраняем здоровую эмаль детских зубов – советы стоматолога

Сохраняем здоровую эмаль детских зубов – советы стоматолога

Что полезно, а что вредно для детских зубов и как сберечь нежную эмаль и предотвратить кариес рассказала детский стоматолог Лариса Кисельникова.

2022-03-23T07:00+0500

2022-03-23T07:00+0500

2022-03-23T07:00+0500

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Разрушить нежную эмаль детских зубов могут сладости, соки, "газировка", кисели и каши, предупредила в интервью РИА Новости детский стоматолог Лариса Кисельникова."Продукты, которые содержат сахар, особенно негативно влияют на состояние зубной эмали. Прежде всего к таким продуктам относится карамель и другие сладости, высокое содержание сахара в которых способствует размножению бактерий в ротовой полости", — сказала она.По мнению врача, особо вредны для зубов сладкие газированные напитки и фруктовые соки, выпускаемые консервными заводами, поскольку в них, кроме сахара, много кислот, которые также разрушают эмаль. Кашу тоже нельзя отнести к полезной пище.А полезны для здоровья полости рта продукты с высоким содержанием фосфора, кальция и фторидов. Это рыба, зелень, шпинат, молоко, салат, сметана, редис, сельдерей, фасоль, апельсин, сыр.Читайте также: Врач рассказала, как уменьшить стресс и тревогу

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