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Сохраняем здоровую эмаль детских зубов – советы стоматолога
Сохраняем здоровую эмаль детских зубов – советы стоматолога
Что полезно, а что вредно для детских зубов и как сберечь нежную эмаль и предотвратить кариес рассказала детский стоматолог Лариса Кисельникова.
2022-03-23T07:00+0500
2022-03-23T07:00+0500
2022-03-23T07:00+0500
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Разрушить нежную эмаль детских зубов могут сладости, соки, "газировка", кисели и каши, предупредила в интервью РИА Новости детский стоматолог Лариса Кисельникова."Продукты, которые содержат сахар, особенно негативно влияют на состояние зубной эмали. Прежде всего к таким продуктам относится карамель и другие сладости, высокое содержание сахара в которых способствует размножению бактерий в ротовой полости", — сказала она.По мнению врача, особо вредны для зубов сладкие газированные напитки и фруктовые соки, выпускаемые консервными заводами, поскольку в них, кроме сахара, много кислот, которые также разрушают эмаль. Кашу тоже нельзя отнести к полезной пище.А полезны для здоровья полости рта продукты с высоким содержанием фосфора, кальция и фторидов. Это рыба, зелень, шпинат, молоко, салат, сметана, редис, сельдерей, фасоль, апельсин, сыр.Читайте также: Врач рассказала, как уменьшить стресс и тревогу
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стоматолог, здоровье
Сохраняем здоровую эмаль детских зубов – советы стоматолога
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Что полезно, а что вредно для детских зубов и как сберечь нежную эмаль и предотвратить кариес, рассказала детский стоматолог Лариса Кисельникова.
Разрушить нежную эмаль детских зубов могут сладости, соки, "газировка", кисели и каши, предупредила в интервью РИА Новости детский стоматолог Лариса Кисельникова.
"Продукты, которые содержат сахар, особенно негативно влияют на состояние зубной эмали. Прежде всего к таким продуктам относится карамель и другие сладости, высокое содержание сахара в которых способствует размножению бактерий в ротовой полости", — сказала она.
По мнению врача, особо вредны для зубов сладкие газированные напитки и фруктовые соки, выпускаемые консервными заводами, поскольку в них, кроме сахара, много кислот, которые также разрушают эмаль. Кашу тоже нельзя отнести к полезной пище.
"Вредная еда для зубов, такая как муссы, кисели и всевозможные каши, содержит довольно большое количество клейких веществ, которые оседают на зубах в виде налета, затрудняют самоочищение рта от остатков пищи. Для того чтобы избежать проблем с зубной эмалью, после употребления таких продуктов стоматологи советуют ополаскивать рот специальными ополаскивателями или же водой", — добавила Кисельникова.
А полезны для здоровья полости рта продукты с высоким содержанием фосфора, кальция и фторидов. Это рыба, зелень, шпинат, молоко, салат, сметана, редис, сельдерей, фасоль, апельсин, сыр.
"Зубы необходимо укреплять, именно поэтому нужно время от времени употреблять жесткие фрукты и овощи. Помимо высокого содержания витаминов и минералов, жесткие продукты аккуратно массируют десна и предотвращают образование зубного камня. Употребление правильной пищи позволит сохранить зубы здоровыми, а регулярное соблюдение правил гигиены полости рта и своевременное посещение стоматолога избавят вас от лишних проблем", — добавила стоматолог.