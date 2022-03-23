https://uz.sputniknews.ru/20220323/v-fergane-proydet-chempionat-po-boksu-23515376.html
В Фергане пройдет чемпионат по боксу
В Фергане пройдет чемпионат по боксу
Первенство республики по боксу среди юниоров состоится в начале апреля.
2022-03-23T18:13+0500
2022-03-23T18:13+0500
2022-03-23T18:13+0500
спорт
бокс
фергана
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ТАШКЕНТ, 23 мар – Sputnik. Чемпионат Узбекистана по боксу среди юниоров пройдет в Фергане 1-8 апреля, сообщает пресс-служба Федерации бокса республики.Принять участие в первенстве смогут спортсмены 2008-2009 годов рождения из всех регионов страны.В конце февраля сборная Узбекистана по боксу заняла первое место в международном турнире Stranja Cupв Болгарии.Читайте также: В Узбекистане появится новая школа профессионального бокса
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бокс, фергана
В Фергане пройдет чемпионат по боксу
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Первенство республики по боксу среди юниоров состоится в начале апреля.
ТАШКЕНТ, 23 мар – Sputnik.
Чемпионат Узбекистана по боксу среди юниоров пройдет в Фергане 1-8 апреля, сообщает пресс-служба Федерации бокса
республики.
Принять участие в первенстве смогут спортсмены 2008-2009 годов рождения из всех регионов страны.
"Благодаря этому чемпионату тренеры сборной команды республики могут открыть новые имена, сформировать состав сборной и проверить состояние боксеров", - подчеркивают в федерации.
В конце февраля сборная Узбекистана по боксу заняла первое место в международном турнире Stranja Cupв Болгарии.