https://uz.sputniknews.ru/20220323/v-fergane-proydet-chempionat-po-boksu-23515376.html

В Фергане пройдет чемпионат по боксу

В Фергане пройдет чемпионат по боксу

Первенство республики по боксу среди юниоров состоится в начале апреля.

2022-03-23T18:13+0500

2022-03-23T18:13+0500

2022-03-23T18:13+0500

спорт

бокс

фергана

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ТАШКЕНТ, 23 мар – Sputnik. Чемпионат Узбекистана по боксу среди юниоров пройдет в Фергане 1-8 апреля, сообщает пресс-служба Федерации бокса республики.Принять участие в первенстве смогут спортсмены 2008-2009 годов рождения из всех регионов страны.В конце февраля сборная Узбекистана по боксу заняла первое место в международном турнире Stranja Cupв Болгарии.Читайте также: В Узбекистане появится новая школа профессионального бокса

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бокс, фергана