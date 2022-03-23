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В ОДКБ не обсуждали участие других стран в спецоперации на Украине — Песков
В ОДКБ не обсуждали участие других стран в спецоперации на Украине — Песков
Пресс-секретарь президента России отметил, что операция на Украине проходит в строгом соответствии с планами и задачами.
2022-03-23T16:40+0500
2022-03-23T16:40+0500
2022-03-23T16:43+0500
специальная военная операция россии в донбассе
одкб
украина
дмитрий песков
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Об участии других стран в специальной военной операции по защите жителей Донбасса никаких обсуждений на площадке ОДКБ не проводилось. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.По его словам, о военных планах Беларуси лучше узнавать у администрации президента этой страны. "Что касается планов Белоруссии, то мы с вами слышали заявления Александра Григорьевича Лукашенко об отсутствии таких планов, но я как пресс-секретарь президента России не могу говорить за Белоруссию. Рекомендую обратиться к моим коллегам в администрации президента Белоруссии", — заключил Песков.В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Узбекистан приостановил свое участие в организации в 2012 году.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте также:Может ли СНГ получить статус коллективного наблюдателя в ОДКБ – мнение экспертовЭксперт объяснил, каким образом ОДКБ обезопасит Центральную Азию — видео
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В ОДКБ не обсуждали участие других стран в спецоперации на Украине — Песков
16:40 23.03.2022 (обновлено: 16:43 23.03.2022) Подписаться на
Пресс-секретарь президента России отметил, что операция на Украине проходит в строгом соответствии с планами и задачами.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Об участии других стран в специальной военной операции по защите жителей Донбасса никаких обсуждений на площадке ОДКБ не проводилось.
Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости
.
"Насколько мне известно, подобные вопросы не поднимались на площадке ОДКБ", — сообщил Песков, отвечая на вопрос, могут ли задействовать по линии ОДКБ войска других стран в спецоперации на Украине.
По его словам, о военных планах Беларуси лучше узнавать у администрации президента этой страны.
"Что касается планов Белоруссии, то мы с вами слышали заявления Александра Григорьевича Лукашенко об отсутствии таких планов, но я как пресс-секретарь президента России не могу говорить за Белоруссию. Рекомендую обратиться к моим коллегам в администрации президента Белоруссии", — заключил Песков.
В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Узбекистан приостановил свое участие в организации в 2012 году.
Россия начала военную операцию
на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.