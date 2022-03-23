https://uz.sputniknews.ru/20220323/zapad-vspomnil-svoe-piratskoe-proshloe-23503319.html

Запад вспомнил свое пиратское прошлое

Запад вспомнил свое пиратское прошлое

Британские охотники за сокровищами российских миллиардеров в легком отчаянии: некоторые попавшие в санкционный список россияне оказались не так просты.

2022-03-23T12:22+0500

2022-03-23T12:22+0500

2022-03-23T12:22+0500

колумнисты

запад

миллиарды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/17/23503731_0:397:2935:2048_1920x0_80_0_0_e1d3a7d2cbd35f495ee7eeb677cc8990.jpg

Бывший совладелец английского футбольного клуба "Арсенал" Алишер Усманов от большинства своих британских активов отказался заранее — его недвижимость в этой стране передана в трасты, бенефициарами которых являются члены его семьи, а не сам бизнесмен. Основатель USM Holdings полностью лишен права распоряжаться домами, на которые уже позарилось британское правительство: роскошное поместье Саттон-Плейс в графстве Суррей стоимостью 34 миллиона фунтов стерлингов и особняк Бичвуд-Хаус, находящийся в престижном лондонском районе Хайгейт, он оценивается в 48 миллионов фунтов. Однако если Усманов не является бенефициаром, то замораживать не принадлежащие ему активы оснований нет. Теперь понятно, почему его яхта Dilbar не была арестована в Гамбурге — это имущество с ним также не связано.Тяжело приходится тем, кто от своих зарубежных активов отказаться не успел. В США, Евросоюзе и Великобритании заняты срочной инвентаризацией российских капиталов, которые можно захватить, используя санкционный режим. В США уже обещают "наводчикам" бонус за ценную информацию о нахождении принадлежащих россиянам активов. Для погони за яхтами можно пользоваться благами прогресса — находящейся в открытом доступе геолокацией кораблей. По указанию попавших под санкции владельцев экипажи судов старательно избегают территориальных вод тех стран, где корабли могут захватить. Но кое-что уже не удалось защитить: в Италии заморожены яхты миллиардеров Геннадия Тимченко, Алексея Мордашова и Андрея Мельниченко. Представители Мельниченко заявили, что "эти абсурдные и безосновательные санкции" бизнесмен будет оспаривать в суде.Судиться будет нелегко, тем более что европейские и американские законодатели пытаются юридически закрепить право не просто замораживать, а конфисковывать активы тех, кто находится под санкциями. Еще в начале марта в США заговорили о законопроекте, который окрестили "Яхты для Украины". Американская администрация намерена использовать захваченные активы россиян "для помощи украинцам": вырученные от продажи конфискованного имущества деньги пойдут на беженцев, реконструкцию страны и военную помощь киевскому режиму. Европа ищет варианты снизить свой ущерб от санкций. Получается плохо >>Не исключено, что по такому же пути пойдут в итоге и европейские деятели, которые уже поговаривают о необходимости компенсировать свои убытки, связанные с наплывом беженцев, за счет арестованных на Западе российских активов.Иными словами, антироссийские санкции на глазах превращаются в механизм примитивного ограбления, что также было очень свойственно Европе в Средние века. Еще успеют переругаться между собой, доказывая, кому сколько причитается из общей добычи и кто возьмет на себя функции распределителя. Не говоря уж об Украине, которая и в лучшие времена была черной дырой, где быстро растворялись инвестиции и материальная помощь.В любом случае задуманная беспардонная экспроприация чужой собственности отдает большевизмом, с которым свыше ста лет так усердно боролись примерно те же страны. Хотя на самом деле тогда они просто спешили поживиться на просторах постреволюционной России. В военной интервенции Антанты участвовали 14 государств, каждое из которых пыталось оторвать свой кусок, воюя против Советов.Те обещали им взамен серьезные экономические привилегии. Англичанам сулили право на эксплуатацию всех ресурсов Кольского полуострова на 99 лет вперед, США пытались вытеснить с Дальнего Востока японских конкурентов. Интервенция закончилась, как только РСФСР согласилась выплатить оккупантам дореволюционные долги и предоставить им на своей территории некоторые концессии. Так что ничего принципиально нового в действиях Запада в отношении России нет: нехитрая геополитика по-прежнему сводится к вытеснению конкурентов (что происходит сейчас с нашими олигархами), захвату рынков и максимальному отжиму ресурсов.Каким-то удивительным образом всю эту историческую часть отношений между Востоком и Западом успели подзабыть за два с небольшим десятилетия, когда в российских финансово-промышленных кругах царили романтические настроения в отношении цивилизованного Запада, где, как казалось, всем правит закон и гарантирована надежная судебная защита. Европа начала осознавать, как дорого заплатит за санкции против России >>Когда доходит до жесткой схватки, обо всем этом, как выясняется, можно не вспоминать.По данным российского Центробанка, в 2021 году чистый отток капитала из России превысил отметку 70 миллиардов долларов: "Положительное сальдо финансовых операций частного сектора составило 72 миллиардов долларов против 50,4 миллиарда долларов (цифры за 2020 год. — Прим. ред.), при практически нейтральном влиянии операций банков определяющую роль сыграло приобретение иностранных активов прочими секторами преимущественно в форме прямых инвестиций".Своевременно вложились — что еще можно сказать...Источник: РИА Новости

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Александр Хабаров

Александр Хабаров

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хабаров

запад, миллиарды