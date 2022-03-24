https://uz.sputniknews.ru/20220324/beyonse-i-billi-aylish-kto-esche-vystupit-na-premii-oskar-2022-23545573.html

Бейонсе и Билли Айлиш: кто еще выступит на премии "Оскар-2022"

Бейонсе и Билли Айлиш: кто еще выступит на премии "Оскар-2022"

В этом году церемонией вручения премии "Оскар" насладятся не только киноманы, но и любители музыки.

2022-03-24T23:00+0500

2022-03-24T23:00+0500

2022-03-24T23:00+0500

это интересно

оскар

бейонсе

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Недавно стал известен список музыкантов, которые выступят на церемонии вручения самой известной премии в мире кинематографа, сообщает Sputnik Беларусь.Очередная церемония "Оскара", 94-я по счету, традиционно состоится в знаменитом театре "Долби" в Лос-Анджелесе 27 марта. Именно в этот день номинанты премии соберутся в надежде получить столь желанную и престижную статуэтку.В 2022 году гостей премии ожидает крайне интересная музыкальная программа – знаменитые музыканты вживую исполнят композиции из категории "Лучшая песня к фильму".Планируется, что зрители и поклонники "Оскара" увидят королеву r&b Бейонсе, которая исполнит саундтрек к фильму "Король Ричард". Кроме этого, Билли Айлиш совместно с братом выступят со знаменитой No Time To Die из серии фильмов о Джеймсе Бонде.Также уже стало известно, кто же проведет премию в этом году. Список впечатляющий: Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс. Вручать награды будут Леди Гага, Зои Кравиц, Крис Рок и Кевин Костнер.На этом сюрпризы премии не заканчиваются. Помимо всего прочего, своими выступлениями гостей порадуют кантри-певица Риба Макинтайр и известный латиноамериканский поп-исполнитель Себастьян Ятра.Читайте также: В Госдуме России предложили заменить Голливуд на "Узбекфильм"

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оскар, бейонсе