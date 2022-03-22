https://uz.sputniknews.ru/20220322/v-gosdume-rossii-predlojili-zamenit-gollivud-na-uzbekfilm-23474917.html

В Госдуме России предложили заменить Голливуд на "Узбекфильм"

В Госдуме России предложили заменить Голливуд на "Узбекфильм"

Депутат Драпенко посоветовала вместо "духовного Макдональдса" показывать фильмы из других стран.

2022-03-22T11:22+0500

2022-03-22T11:22+0500

2022-03-22T11:56+0500

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ТАШКЕНТ, 22 мар – Sputnik. Первая замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко нашла замену западным фильмам в российском прокате. Она предложила вместо них показывать китайские, индийские, казахские и узбекские киноленты, сообщает РИА Новости.Несколько ведущих западных кинокомпаний, в том числе Warner Bros., Sony, Walt Disney Company, Paramountприостановили поставку своей продукции в российские кинотеатры в связи с ситуацией на Украине."Я была в Китае, видела замечательные исторические, костюмные картины. Тоже не идут (в России - ред.), и очень жаль - по стилистике, по настроению они очень понятны и доступны будут нашему зрителю. Тут надо договориться о закупке таких фильмов, тем более, что они вообще никогда не шли", - сказала Драпеко в интервью РИА Новости.По ее словам, заменить западную кинопродукцию можно фильмами, снятыми в России и в тех странах, которые раньше не были широко представлены на территории РФ – в странах СНГ и в Индии.Ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская назвала продукцию кинокомпаний из США "духовным Макдональдсом".По словам депутата, это позволит развивать отечественное кинопроизводство и возродить кинематограф для детей, чтобы у них появились родные герои, образы и сюжеты.Читайте также: Мирзиёев поручил снимать кино об успешных женщинах

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