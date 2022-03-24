https://uz.sputniknews.ru/20220324/kak-teper-budut-privatizirovat-gosobekty-v-uzbekistane-23520924.html

Как теперь будут приватизировать гособъекты в Узбекистане

Как теперь будут приватизировать гособъекты в Узбекистане

Нововведения вступят в силу с 1 апреля. Главное по теме собрали в материале.

2022-03-24T08:58+0500

2022-03-24T08:58+0500

2022-03-24T09:25+0500

общество

узбекистан

приватизация

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев утвердил меры, призванные ускорить прозрачную приватизацию долей в уставном капитале хозяйственных обществ и объектов недвижимости, реализуемых на публичных торгах. С 1 апреля пустующие гособъекты недвижимости или земельные участки с территорией до двух тысяч квадратных метров будут выставляться на прямые электронные онлайн-аукционные торги на основании онлайн-заявки помощников хокимов.В случае с участками несельскохозяйственного назначения онлайн-заявка направляется через систему Yerelektron для ее рассмотрения соответствующими ведомствами. Это займет три дня. Затем в течение двух недель участки выставят на электронные онлайн-аукционные торги.Пустующие объекты, принадлежащие министерствам и ведомствам, органам государственной власти (за исключением социальных объектов), неэксплуатируемые в течение более трех месяцев, будут выставлены на торги для сдачи в аренду или реализации без их согласия.При приватизации госактивов будет внедрен метод реализации путем публичного приглашения претендентов к переговорам, в том числе с привлечением профессиональных организаций, без объявления стартовой цены.Предложения инвесторов по активам стоимостью более 10 миллионов долларов с привлечением профессиональных организаций примут без участия Агентства по управлению госактивами и иных госорганов.Экспертиза достоверности отчетов об оценке дочерних предприятий международных авторитетных аудиторских компаний, осуществляющих деятельность в Узбекистане, не потребуется.На сегодняшний день проведена сплошная инвентаризация свыше 12 тысяч активов и объектов недвижимости около 60 министерств, ведомств и более двух тысяч предприятий с госучастием.Читайте также:Государство распродаст доли в крупных баках и предприятиях >>

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узбекистан, приватизация