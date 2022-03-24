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Как теперь будут приватизировать гособъекты в Узбекистане
Как теперь будут приватизировать гособъекты в Узбекистане
Нововведения вступят в силу с 1 апреля. Главное по теме собрали в материале.
2022-03-24T08:58+0500
2022-03-24T08:58+0500
2022-03-24T09:25+0500
общество
узбекистан
приватизация
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев утвердил меры, призванные ускорить прозрачную приватизацию долей в уставном капитале хозяйственных обществ и объектов недвижимости, реализуемых на публичных торгах. С 1 апреля пустующие гособъекты недвижимости или земельные участки с территорией до двух тысяч квадратных метров будут выставляться на прямые электронные онлайн-аукционные торги на основании онлайн-заявки помощников хокимов.В случае с участками несельскохозяйственного назначения онлайн-заявка направляется через систему Yerelektron для ее рассмотрения соответствующими ведомствами. Это займет три дня. Затем в течение двух недель участки выставят на электронные онлайн-аукционные торги.Пустующие объекты, принадлежащие министерствам и ведомствам, органам государственной власти (за исключением социальных объектов), неэксплуатируемые в течение более трех месяцев, будут выставлены на торги для сдачи в аренду или реализации без их согласия.При приватизации госактивов будет внедрен метод реализации путем публичного приглашения претендентов к переговорам, в том числе с привлечением профессиональных организаций, без объявления стартовой цены.Предложения инвесторов по активам стоимостью более 10 миллионов долларов с привлечением профессиональных организаций примут без участия Агентства по управлению госактивами и иных госорганов.Экспертиза достоверности отчетов об оценке дочерних предприятий международных авторитетных аудиторских компаний, осуществляющих деятельность в Узбекистане, не потребуется.На сегодняшний день проведена сплошная инвентаризация свыше 12 тысяч активов и объектов недвижимости около 60 министерств, ведомств и более двух тысяч предприятий с госучастием.Читайте также:Государство распродаст доли в крупных баках и предприятиях >>
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узбекистан, приватизация
Как теперь будут приватизировать гособъекты в Узбекистане
08:58 24.03.2022 (обновлено: 09:25 24.03.2022) Подписаться на
Нововведения вступят в силу с 1 апреля. Главное по теме собрали в материале.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев утвердил меры
, призванные ускорить прозрачную приватизацию долей в уставном капитале хозяйственных обществ и объектов недвижимости, реализуемых на публичных торгах.
С 1 апреля пустующие гособъекты недвижимости или земельные участки с территорией до двух тысяч квадратных метров будут выставляться на прямые электронные онлайн-аукционные торги на основании онлайн-заявки помощников хокимов.
В случае с участками несельскохозяйственного назначения онлайн-заявка направляется через систему Yerelektron для ее рассмотрения соответствующими ведомствами. Это займет три дня.
Затем в течение двух недель участки выставят на электронные онлайн-аукционные торги.
Пустующие объекты, принадлежащие министерствам и ведомствам, органам государственной власти (за исключением социальных объектов), неэксплуатируемые в течение более трех месяцев, будут выставлены на торги для сдачи в аренду или реализации без их согласия.
Кроме того, власти составили перечень приоритетных участков, которые выставят на торги на основе права собственности или аренды.
При приватизации госактивов будет внедрен метод реализации путем публичного приглашения претендентов к переговорам, в том числе с привлечением профессиональных организаций, без объявления стартовой цены.
Предложения инвесторов по активам стоимостью более 10 миллионов долларов с привлечением профессиональных организаций примут без участия Агентства по управлению госактивами и иных госорганов.
Экспертиза достоверности отчетов об оценке дочерних предприятий международных авторитетных аудиторских компаний, осуществляющих деятельность в Узбекистане, не потребуется.
На сегодняшний день проведена сплошная инвентаризация свыше 12 тысяч активов и объектов недвижимости около 60 министерств, ведомств и более двух тысяч предприятий с госучастием.