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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220324/kiev-gotovilsya-poyti-voynoy-na-krym--foto-23539873.html
Киев готовился пойти войной на Крым — фото
Киев готовился пойти войной на Крым — фото
На Украине найдены подтверждения того, что киевский режим при поддержке НАТО готовился напасть на Россию. Начать вторжение планировал с Крыма.
2022-03-24T17:36+0500
2022-03-24T17:36+0500
специальная военная операция россии в донбассе
киев
война
крым
украина
нато
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Херсоне нашли украинские наградные знаки "За взятие Крыма".Медалями, предположительно, украинские власти собирались наградить отличившихся в бою за Крым. Фото публикует Telegram-канал “Оперативные сводки”.Незаполненные паспорта наград подписаны от имени Зеленского. Как утверждается, ударная группа ВСУ планировала наступление на Крым, причём при военной морской поддержке со стороны НАТО. Знаки отличия были заранее разосланы по украинским военкоматам.О том, что украинские власти готовились напасть на российский полуостров задолго до спецоперации говорил Денис Пушилин. По данным разведки ДНР, ВСУ планировали это сделать 8 марта с суши и моря.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.
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киев, война, крым, украина, нато

Киев готовился пойти войной на Крым — фото

17:36 24.03.2022
© Sputnik / Николай Лазаренко / Перейти в фотобанкМарш в честь Дня Независисмости в Киеве
Марш в честь Дня Независисмости в Киеве - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2022
© Sputnik / Николай Лазаренко
/
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На Украине найдены подтверждения того, что киевский режим при поддержке НАТО готовился напасть на Россию. Начать вторжение планировал с Крыма.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Херсоне нашли украинские наградные знаки "За взятие Крыма".
Медалями, предположительно, украинские власти собирались наградить отличившихся в бою за Крым. Фото публикует Telegram-канал “Оперативные сводки”.
Незаполненные паспорта наград подписаны от имени Зеленского. Как утверждается, ударная группа ВСУ планировала наступление на Крым, причём при военной морской поддержке со стороны НАТО. Знаки отличия были заранее разосланы по украинским военкоматам.
О том, что украинские власти готовились напасть на российский полуостров задолго до спецоперации говорил Денис Пушилин. По данным разведки ДНР, ВСУ планировали это сделать 8 марта с суши и моря.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.
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