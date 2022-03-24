https://uz.sputniknews.ru/20220324/kiev-gotovilsya-poyti-voynoy-na-krym--foto-23539873.html

Киев готовился пойти войной на Крым — фото

Киев готовился пойти войной на Крым — фото

На Украине найдены подтверждения того, что киевский режим при поддержке НАТО готовился напасть на Россию. Начать вторжение планировал с Крыма.

2022-03-24T17:36+0500

2022-03-24T17:36+0500

2022-03-24T17:36+0500

специальная военная операция россии в донбассе

киев

война

крым

украина

нато

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Херсоне нашли украинские наградные знаки "За взятие Крыма".Медалями, предположительно, украинские власти собирались наградить отличившихся в бою за Крым. Фото публикует Telegram-канал “Оперативные сводки”.Незаполненные паспорта наград подписаны от имени Зеленского. Как утверждается, ударная группа ВСУ планировала наступление на Крым, причём при военной морской поддержке со стороны НАТО. Знаки отличия были заранее разосланы по украинским военкоматам.О том, что украинские власти готовились напасть на российский полуостров задолго до спецоперации говорил Денис Пушилин. По данным разведки ДНР, ВСУ планировали это сделать 8 марта с суши и моря.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.

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киев, война, крым, украина, нато