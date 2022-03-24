https://uz.sputniknews.ru/20220324/korolevskiy-polk-britanii-gotovil-soldat-na-ukraine-23529826.html

Королевский полк Британии готовил солдат на Украине

Королевский полк Британии готовил солдат на Украине

В Волновахе найдены документы, подтверждающие участие инструкторов из Королевского танкового полка в подготовке военнослужащих ВСУ, воевавших на Донбассе.

2022-03-24T12:41+0500

2022-03-24T12:41+0500

2022-03-24T12:41+0500

специальная военная операция россии в донбассе

великобритания

военные

украина

донбасс

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ТАШКЕНТ, 24 мар – Sputnik. Инструкторы из королевского танкового полка Великобритании участвовали в подготовке военнослужащих ВСУ, воевавших в Донбассе. Это следует из документа, обнаруженного в освобожденной Волновахе, сообщает РИА Новости.Тайник с документами обнаружил в Донецкой области корреспондент РИА Новости. Среди бумаг – сертификат о прохождении курсов подготовки младших сержантов на имя украинского военнослужащего Бориса Казаряна.Документ выдан королевским танковым полком – знаменитым подразделением, которое было создано еще во время Первой мировой войны.Обучали военнослужащих британские инструкторы. Согласно сертификату, курс подготовки состоял из четырех модулей: "обучение обращению с оружием", "навигация", "медицинский тренинг" и "парное движение".Ранее участие британских военных специалистов в подготовке армии ВСУ подтвердил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в разговоре с российскими пранкерами, позвонившими ему под видом украинского премьера Дениса Шмыгаля.В частности, он подтвердил, что Великобритания заинтересована в вопросе вступления Украины в НАТО и поэтому присылала военных специалистов на протяжении последних пяти лет в Украину, чтобы "выйти на новый этап".Один из участников разговора также задал министру обороны Великобритании вопросы, касающиеся сотрудничества их стран. В ходе разговора Уоллес не исключил возможность оказания помощи Украине в вопросе разработки ядерного оружия, а также подтвердил поставку 4000 ПТУРов для украинской армии несмотря на то, что собственный арсенал Великобритании на исходе.Министерство обороны Объединенного королевства позже потребовало от Youtubeудалить видеоролик разговора Уоллеса с пранкерами как представляющий "значительный риск национальной безопасности Великобритании".Читайте также:Британские военные пять лет готовили Украину к вступлению в НАТО — видео

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