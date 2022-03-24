https://uz.sputniknews.ru/20220324/mirziyoev-poruchil-obespechit-stabilnost-importa-i-tsen-na-prodovolstvie-23521434.html
Мирзиёев поручил обеспечить стабильность импорта и цен на продовольствие
Мирзиёев поручил обеспечить стабильность импорта и цен на продовольствие
Глава государства сделал ряд поручений. Главное о них — в материале.
2022-03-24T09:32+0500
2022-03-24T09:32+0500
2022-03-24T09:32+0500
общество
импорт
цены
продовольствие
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил правительству страны обеспечить стабильность импорта продовольствия и цен на него на внутреннем рынке.Накануне глава государства провел совещание по мерам обеспечения устойчивости экономики."Как известно, сегодня в мире наблюдаются проблемы с поставками продуктов питания и значительные колебания цен на них. Поэтому Кабинету министров поручено обеспечить потребности населения путем поддержания стабильности цен на внутреннем рынке, оказания помощи предпринимателям, осуществляющим импорт пшеницы, растительного масла, сахара и других продуктов питания", — сообщил Мирзиёев.По его словам, основной задачей правительства является снижение инфляции и обеспечение скорейшего возвращения ее показателей к целевым показателям.Мирзиёев также подчеркнул важность ежедневного мониторинга ситуации на внутреннем валютном рынке и информирования предпринимателей и широкой общественности о текущей обстановке, ожидаемых изменениях и принимаемых мерах.Ранее Министерство сельского хозяйства Узбекистана сообщало, что в стране не ожидается дефицита зерна и сахара, в частности, из-за введенных ограничений на их поставки из России. Вместе с тем Антимонопольный комитет страны на прошлой неделе зафиксировал резкий спекулятивный рост цен на сахар и предписал производителям в республике увеличить объемы продаж на внутреннем рынке.Экономист в интервью Sputnik рассказал, как Узбекистан остановит рост цен на различные товары, который вызван как инфляционным шоком на фоне санкций, так и обыкновенной спекуляцией.Читайте также:Ждать ли Узбекистану дефицита зерна и сахара из-за российского запрета >>
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импорт, цены, продовольствие, шавкат мирзиёев
Мирзиёев поручил обеспечить стабильность импорта и цен на продовольствие
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Глава государства назвал основные задачи правительства в текущих условиях и сделал ряд поручений.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил правительству страны обеспечить стабильность импорта продовольствия и цен на него на внутреннем рынке.
Накануне глава государства провел совещание по мерам обеспечения устойчивости экономики.
"Как известно, сегодня в мире наблюдаются проблемы с поставками продуктов питания и значительные колебания цен на них. Поэтому Кабинету министров поручено обеспечить потребности населения путем поддержания стабильности цен на внутреннем рынке, оказания помощи предпринимателям, осуществляющим импорт пшеницы, растительного масла, сахара и других продуктов питания", — сообщил Мирзиёев.
По его словам, основной задачей правительства является снижение инфляции и обеспечение скорейшего возвращения ее показателей к целевым показателям.
"Центральному банку поручено применять с учетом неопределенной ситуации на внешнем валютном рынке осторожный подход к обеспечению стабильности внутреннего валютного рынка и гибкости обменного курса", — отметил президент.
Мирзиёев также подчеркнул важность ежедневного мониторинга ситуации на внутреннем валютном рынке и информирования предпринимателей и широкой общественности о текущей обстановке, ожидаемых изменениях и принимаемых мерах.
Ранее Министерство сельского хозяйства Узбекистана сообщало, что в стране не ожидается дефицита зерна и сахара, в частности, из-за введенных ограничений на их поставки из России.
Вместе с тем Антимонопольный комитет страны на прошлой неделе зафиксировал резкий спекулятивный рост цен на сахар и предписал производителям в республике увеличить объемы продаж на внутреннем рынке.
Временный запрет на экспорт в ЕАЭС
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о временном запрете на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 30 июня, а также белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны до 31 августа.
Это решение принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений.
Экономист в интервью Sputnik
рассказал, как Узбекистан остановит рост цен на различные товары, который вызван как инфляционным шоком на фоне санкций, так и обыкновенной спекуляцией.