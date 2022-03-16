https://uz.sputniknews.ru/20220316/jdat-li-uzbekistanu-defitsita-zerna-i-saxara-iz-za-rossiyskogo-zapreta-23360754.html

Ждать ли Узбекистану дефицита зерна и сахара из-за российского запрета

Ждать ли Узбекистану дефицита зерна и сахара из-за российского запрета

Ранее российский премьер Михаил Мишустин подписал постановления о временном запрете на экспорт зерновых в ЕАЭС до 30 июня, белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны — до 31 августа.

2022-03-16T12:42+0500

2022-03-16T12:42+0500

2022-03-16T13:44+0500

экономика

зерно

сахар

узбекистан

дефицит

михаил мишустин

еаэс

экспорт

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Потребители Узбекистана не будут испытывать дефицита зерна и сахара из-за введенных ограничений на их поставки из России. По данным ведомства, в текущем году урожай пшеницы в Узбекистане ожидается на уровне 7,7 миллиона тонн — это на 1 миллион тонн выше прошлогоднего показателя.Кроме того, по итогам 2021-го основной импорт этой зерновой культуры в страну пришелся из Казахстана — 2,77 миллиона тонн (94% общих импортных поставок).Для гарантированного обеспечения 35-миллионного населения страны в 2022 году на внутреннем рынке планируется произвести 600 тысяч тонн сахара, уточнили в Минсельхозе.На внешнем рынке главным поставщиком сахара в Узбекистан остается Бразилия — 620 тысяч тонн по итогам прошлого года (+ 3,1 раза по сравнению с 2020-м).Видео: почему Россия обогнала Китай в торговле с Узбекистаном — мнение экономиста >>По официальным данным, импорт продовольствия из России в Узбекистан в 2021 году вырос на 16,2% — до 799,2 миллиона долларов. Россия занимает второе место в списке стран-поставщиков продовольствия в Узбекистан — в 2021 году импорт продтоваров из России вырос на 16,2% по сравнению с 2020-м, до 799,2 миллиона долларов (27,3% от общего импорта продтоваров). Лидером остается Казахстан — 996,6 миллиона долларов (+14,6%, доля – 34,1%). В товарной структуре Россия в 2021 году лидировала по поставкам в Узбекистан растительного масла (66,2% в общем объеме) — на 207,6 миллиона долларов (рост — 15,2%), маргарина (80,8%) — на 86,6 миллиона долларов (+2,8 раза) и молочной продукции (37,2%) — на 17,9 миллиона долларов (+1,75 раза).Читайте также:

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зерно, сахар, узбекистан, дефицит, михаил мишустин, еаэс, экспорт