Налоги пока не изменятся: главное – обеспечить стабильность экономики
11:52 24.03.2022 (обновлено: 11:57 24.03.2022)
© Международный пресс-клубТимур Ишметов - Первый заместитель председателя Центрального банка Республики Узбекистан
© Международный пресс-клуб
Правительству необходимо сохранить утвержденный дефицит бюджета, не допустить перерасхода средств, а также обеспечить своевременную выплату зарплаты, пенсий и пособий, сообщил министр финансов Тимур Ишметов.
ТАШКЕНТ, 24 мар – Sputnik. Главной задачей правительства Узбекистана станет поддержание макроэкономической стабильности. Предлагается отложить изменения в налоговом администрировании на несколько месяцев или на следующий год.
В этом направлении ведется работа с хозяйствующими субъектами. Об этом сообщил министр финансов Тимур Ишметов.
На совещании по вопросам обеспечения макроэкономической стабильности Президент поручил правительству сохранить утвержденный дефицит бюджета, то есть не допустить перерасхода средств. Также следует принять меры по обеспечению своевременной выплаты заработной платы, пенсий и пособий.
"Влияние экономической ситуации на бюджет учтено в параметрах Госбюджета. Необходимо сохранить утвержденный дефицит бюджета, то есть не допустить перерасхода средств. Также следует принять меры по обеспечению своевременной выплаты заработной платы, пенсий и пособий", - сказал Тимур Ишметов.
Решение Центрального банка по повышению базовой ставки рассматривается как временный инструмент в ответ на внешних факторов. При этом, процентные ставки по ипотечным и образовательным кредитам, финансируемым за счет бюджетных средств, повышаться не будут.
"Средства коммерческих банков выделяются из счет госбюджета на 20 лет по ипотечным кредитам и на 7 лет по образовательным кредитам. В связи с повышением основной ставки ЦБ, выданные ресурсы, а также ставки процентов по банковским кредитам должны увеличиться на три процентных пункта. Однако до конца года президент дал указание не применять эту меру", - подчеркнул Ишметов.
На совещании президент поручил профильным ведомствам поддержать стабильность цен на внутреннем рынке, оказывать помощь предпринимателям, осуществляющим импорт пшеницы, растительного масла, сахара и других продуктов питания.
Ранее Министерство сельского хозяйства Узбекистана сообщало, что в стране не ожидается дефицита зерна и сахара, в частности, из-за введенных ограничений на их поставки из России.
Вместе с тем Антимонопольный комитет страны на прошлой неделе зафиксировал резкий спекулятивный рост цен на сахар и предписал производителям в республике увеличить объемы продаж на внутреннем рынке.
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Временный запрет на экспорт в ЕАЭС
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о временном запрете на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 30 июня, а также белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны до 31 августа.
Это решение принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений.
Экономист в интервью Sputnik рассказал, как Узбекистан остановит рост цен на различные товары, который вызван как инфляционным шоком на фоне санкций, так и обыкновенной спекуляцией.
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