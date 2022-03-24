Налоги пока не изменятся: главное – обеспечить стабильность экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о временном запрете на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 30 июня, а также белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны до 31 августа.

Это решение принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений.