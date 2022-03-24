https://uz.sputniknews.ru/20220324/pushkov-pochemu-rossiya-reshila-pereyti-na-oplatu-gaza-v-rublyax-23541257.html
Пушков: почему Россия решила перейти на оплату газа в рублях
Пушков: почему Россия решила перейти на оплату газа в рублях
На днях президент Владимир Путин объявил, что Россия переведет в рубли все расчеты за поставки газа в Европу в наикратчайшее время.
2022-03-24T17:21+0500
2022-03-24T17:21+0500
2022-03-24T17:21+0500
россия
алексей пушков
газ
рубль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/278/07/2780748_0:0:2446:1376_1920x0_80_0_0_0544dc5fa3086fc5a36c7d33348db19c.jpg
ТАШКЕНТ, 24 мар – Sputnik. Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале решение российских властей о переводе в рубли оплаты за газ для недружественных стран, сообщает Sputnik Кыргызстан. По мнению Пушкова, такое массированное применение санкций западными странами и объявленная ими России экономическая война несовместимы с системой прежних соглашений. Также сенатор упомянул, что санкции разрушили систему экономического обмена с Россией. Ранее Владимир Путин заявил, что Россия в наикратчайшие сроки планирует перевести расчеты за поставки газа в европейские страны в рубли. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Некоторые компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.Читайте также: Жесткий ответ Западу: экономист о решении перевести расчеты за газ в рубли
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/278/07/2780748_0:0:2446:1836_1920x0_80_0_0_2e5c7ace4da08abfc2204adb5b2f7590.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
алексей пушков, газ, рубль
Пушков: почему Россия решила перейти на оплату газа в рублях
Подписаться на
На днях президент Владимир Путин объявил, что Россия переведет в рубли все расчеты за поставки газа в Европу в наикратчайшее время.
ТАШКЕНТ, 24 мар – Sputnik.
Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале решение российских властей о переводе в рубли оплаты за газ для недружественных стран, сообщает Sputnik Кыргызстан
.
"Санкции разрушили всю систему экономического обмена с Россией. В некоторых европейских столицах призывают вообще прекратить всю торговлю с РФ. Россия принимает контрмеры. Да, неприятные. Но что здесь непонятного?" — заявил сенатор.
По мнению Пушкова, такое массированное применение санкций западными странами и объявленная ими России экономическая война несовместимы с системой прежних соглашений. Также сенатор упомянул, что санкции разрушили систему экономического обмена с Россией.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия в наикратчайшие сроки планирует перевести расчеты за поставки газа в европейские страны в рубли.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Некоторые компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.