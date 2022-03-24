https://uz.sputniknews.ru/20220324/svyshe-90-grajdan-turtsii-ne-doveryayut-nato-23543434.html

Свыше 90% граждан Турции не доверяют НАТО

Свыше 90% граждан Турции не доверяют НАТО

Политолог считает, что в случае конфликта Турции с другим членом НАТО, Запад атакует Анкару санкциями, как и Россию. 24.03.2022, Sputnik Узбекистан

2022-03-24T20:35+0500

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ТАШКЕНТ, 24 мар – Sputnik. Опрос среди граждан Турции показал, что 90,8% населения страны не доверяют НАТО и уверены, что не стоит рассчитывать на поддержку Запада, сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.В опросе, который провела исследовательская компания Areda Survey 26-28 февраля, приняли участие 2 тысячи человек в разных регионах страны. По данным исследования, поддержка НАТО упала с июня прошлого года на 12,5%.Результаты анкетирования в интервью Sputnik прокомментировал профессор кафедры политологии и международных отношений Университета Мальтепе Хасан Унал.По словам эксперта, для турецких обывателей НАТО и США практически слились воедино и среди граждан Турции сильны антиамериканские настроения, поскольку Америка открыто поддерживает курдские организации "Рабочая партия Курдистана" и партия "Демократический союз", признанные в Турции террористическими.Кроме того, между двумя странами копятся разногласия еще с момента окончания холодной войны. Касаются они среди прочего вопросов Кипра и признания геноцида армян.Больше всего опасений вызывает вопрос, чью сторону примет НАТО в случае конфликта Турции с другим членом организации, например, с Грецией. Политолог не сомневается, что в таком случае западный мир введет против Анкары санкции, подобные антироссийским.Напомним, страны Запада в ответ на военную спецоперацию России на Украине объявили ряд антироссийских санкций, идет обсуждение новых. С российского рынка ушло множество западных компаний, разрываются межправительственные соглашения. Запад оказывает давление на другие страны в попытке навязать экономическую блокаду России.Читайте также: Поддержка спецоперации на Украине растет

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турция, нато, опрос