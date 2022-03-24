https://uz.sputniknews.ru/20220324/v-kashkadare-shkolnitsa-umerla-vo-vremya-tantsa---video-23534295.html

В Кашкадарье школьница умерла во время танца - видео

В Кашкадарье школьница умерла во время танца - видео

У старшеклассницы было серьезное заболевание, сообщили в Министерстве народного образования.

2022-03-24T14:40+0500

2022-03-24T14:40+0500

2022-03-24T14:40+0500

происшествия

кашкадарьинская область

школьники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/15/22864431_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4c5be35dc1a2f3fe3435682f65c10465.jpg

ТАШКЕНТ, 24 мар – Sputnik. Школьница скончалась во время исполнения танца на праздничной линейке в честь Навруза в Миришкорском районе Кашкадарьинской области.В социальных сетях разошлось видео танца, во время которого одна из исполнительниц упала. Стало известно, что старшеклассница потеряла сознание. Сотрудники школы вызвали скорую помощь, но девочка скончалась.Компетентные органы начали расследование произошедшего.Читайте также: В Намангане подросток сбил инспектора ДПС

кашкадарьинская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

кашкадарьинская область, школьники