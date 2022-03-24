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https://uz.sputniknews.ru/20220324/v-kashkadare-shkolnitsa-umerla-vo-vremya-tantsa---video-23534295.html
В Кашкадарье школьница умерла во время танца - видео
В Кашкадарье школьница умерла во время танца - видео
У старшеклассницы было серьезное заболевание, сообщили в Министерстве народного образования.
2022-03-24T14:40+0500
2022-03-24T14:40+0500
происшествия
кашкадарьинская область
школьники
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ТАШКЕНТ, 24 мар – Sputnik. Школьница скончалась во время исполнения танца на праздничной линейке в честь Навруза в Миришкорском районе Кашкадарьинской области.В социальных сетях разошлось видео танца, во время которого одна из исполнительниц упала. Стало известно, что старшеклассница потеряла сознание. Сотрудники школы вызвали скорую помощь, но девочка скончалась.Компетентные органы начали расследование произошедшего.Читайте также: В Намангане подросток сбил инспектора ДПС
кашкадарьинская область
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кашкадарьинская область, школьники

В Кашкадарье школьница умерла во время танца - видео

14:40 24.03.2022
© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкМедицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории городской клинической больницы №40 в Коммунарке
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории городской клинической больницы №40 в Коммунарке - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2022
© Sputnik / Maksim Blinov
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У старшеклассницы было серьезное заболевание, сообщили в Министерстве народного образования.
ТАШКЕНТ, 24 мар – Sputnik. Школьница скончалась во время исполнения танца на праздничной линейке в честь Навруза в Миришкорском районе Кашкадарьинской области.
В социальных сетях разошлось видео танца, во время которого одна из исполнительниц упала. Стало известно, что старшеклассница потеряла сознание. Сотрудники школы вызвали скорую помощь, но девочка скончалась.

"По предварительным данным, полученным Информационной службой Министерства народного образования, погибшая девочка 2005 года рождения, училась в 10 классе школы №33 Миришкорского района. Она с детства страдала эпилепсией", - сообщила пресс-служба Минобразования.

Компетентные органы начали расследование произошедшего.
Читайте также: В Намангане подросток сбил инспектора ДПС
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