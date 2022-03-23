https://uz.sputniknews.ru/20220323/v-namangane-podrostok-sbil-inspektora-dps-23514929.html

В Намангане подросток сбил инспектора ДПС

В Намангане подросток сбил инспектора ДПС

Водитель не подчинился требованию сотрудника правоохранительных органов.

2022-03-23T19:00+0500

2022-03-23T19:00+0500

2022-03-23T19:09+0500

происшествия

наманган

дпс

подросток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/17/23515518_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_06843a90597474fb699198e516dc7587.jpg

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Намангане подросток без водительских прав сначала проехал на красный свет, а позже сбил инспектора ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.Инцидент произошел на улице Амира Темура в Намангане. Инспектор ДПС увидел водителя "Матиза" , который проехал на красный свет светофора. Сотрудник правоохранительных органов дал сигнал остановиться. Но водитель не подчинился требованию. После он совершил наезд на инспектора, после чего скрылся с места преступления.Нарушителем оказался 18-летний подросток, у которого не было прав на вождение автомобилем. Его задержали в одной из автомастерских, куда подросток отправился чинить машину, поскольку она была повреждена в результате наезда на человека.Инспектор получил травмы, после происшествия его госпитализировали.Против молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 219 ("Сопротивление должностному лицу или лицу, выполняющему гражданский долг"). Ведется следствие.Ранее сообщалось, что только 14% выпускников автошкол сдали экзамен.За месяц в Едином экзаменационном центре в Ташкенте тестирование сдавало более 2,4 тысячи человек, только 347 из них – успешно.Единый экзаменационный центр для сдачи экзамена на получение водительского удостоверения открылся в начале февраля. Главная задача центра – исключить человеческий фактор и коррупцию при прохождении экзамена.Ранее президент Шавкат Мирзиёев поручил ужесточить наказание за выдачу прав без соответствующего обучения. По его словам, это стало обычным делом и привело к увеличению количества аварий на дорогах.Читайте также:Подлить масла: в Навоийской области задержали рецидивисткуВ Таджикистане примут дополнительные меры в борьбе с преступниками

наманган

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

наманган, дпс, подросток