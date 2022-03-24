https://uz.sputniknews.ru/20220324/v-uzbekistane-postroyat-dva-novyx-sovremennyx-aeroporta-23544447.html

В Узбекистане построят два новых современных аэропорта

В Узбекистане построят два новых современных аэропорта

По примеру новой воздушной гавани Самарканда будут построены аналогичные аэропорты в Бухаре и Ургенче.

2022-03-24T19:30+0500

2022-03-24T19:30+0500

2022-03-24T19:30+0500

общество

аэропорт

бухара

ургенч

узбекистан

uzbekistan airports

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ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. В Узбекистане построят два новых аэропорта - в Бухаре и Ургенче. Строить их будут по примеру международного терминала в Самарканде. Об этом корреспонденту Sputnik рассказала глава Uzbekistan Airports Рано Джураева.На днях сдан в эксплуатацию новый, построенный по международным стандартам аэропорт Самарканда. Сейчас персонал учится работать на новом оборудовании.По словам Рано Джураевой, современные технологии обслуживания позволили сократить этапы таможенного и пограничного контроля, а также регистрацию пассажиров и багажа. С первого апреля, в новом аэропорту планируется начать обслуживать международные рейсы.Джураева рассказала, что аналогичный проект подготовлен в Бухаре. Будет объявлен тендер на его реализацию на основе PPP (высокоэффективная программа частного размещения инвестиций - прим. ред.). Примерная стоимость проекта $115 млн.Открытие международного терминала в аэропорту Самарканда состоялось 18 марта. Новый терминал позволит увеличить количество регулярных рейсов с 40 до 120 рейсов в неделю, а модернизация перрона позволила увеличить число мест для стоянок воздушных судов до 24. Строительство нового терминала обошлось в более $80млн.Читайте также: В международном аэропорту Самарканда открылся новый терминал — видео

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аэропорт, бухара, ургенч, узбекистан, uzbekistan airports