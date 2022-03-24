https://uz.sputniknews.ru/20220324/zachem-uzbekistanu-rybovodstvo--video-23544807.html
Зачем Узбекистану рыбоводство — видео
Зачем Узбекистану рыбоводство — видео
Узбекистан открывает рыбоводческие кластеры в каждом регионе. Только за последние 5 лет реализовано более 330 новых проектов на сумму 3,4 трлн. сумов. Почему рыбоводство — это новый тренд Узбекистана, объясняет Леонид Холод.
2022-03-24T21:39+0500
2022-03-24T21:39+0500
2022-03-24T21:39+0500
видео
узбекистан
тренды
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Производство рыбы для Узбекистана это весьма целесообразная и достаточно эффективная отрасль, считает известный экономист, эксперт в области агропромышленности Леонид Холод.По его словам, сегодня во всем мире 25-30 процентов рыбы добывается в искусственных водоемах. Поэтому нет ничего удивительного в том, что республика, не имеющая выхода к морю, уделяет такое внимание это сфере.А внимание, действительно, большое. Только за последние 5 лет реализовано более 330 новых проектов на сумму 3,4 трлн. сумов.Почему рыбоводство — это новый тренд Узбекистана? Насколько это целесообразно для республики? Как это улучшит жизнь узбекистанцев, в том числе местного бизнеса? Ответы на эти и другие вопросы — в нашем интервью.
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, тренды, видео
Зачем Узбекистану рыбоводство — видео
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Узбекистан открывает рыбоводческие кластеры в каждом регионе. Только за последние 5 лет реализовано более 330 новых проектов на сумму 3,4 трлн. сумов. Почему рыбоводство — это новый тренд Узбекистана?
Производство рыбы для Узбекистана это весьма целесообразная и достаточно эффективная отрасль, считает известный экономист, эксперт в области агропромышленности Леонид Холод.
По его словам, сегодня во всем мире 25-30 процентов рыбы добывается в искусственных водоемах. Поэтому нет ничего удивительного в том, что республика, не имеющая выхода к морю, уделяет такое внимание это сфере.
А внимание, действительно, большое. Только за последние 5 лет реализовано более 330 новых проектов на сумму 3,4 трлн. сумов.
Почему рыбоводство — это новый тренд Узбекистана? Насколько это целесообразно для республики? Как это улучшит жизнь узбекистанцев, в том числе местного бизнеса? Ответы на эти и другие вопросы — в нашем интервью
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