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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20220325/kak-snyat-golovnuyu-bol-s-pomoschyu-chaya-23544686.html
Как снять головную боль с помощью чая
Как снять головную боль с помощью чая
Добавив всего лишь один ингредиент в чай, можно также улучшить пищеварение и снять отеки.
2022-03-25T07:00+0500
2022-03-25T07:00+0500
это интересно
чай
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Чай с розмарином часто называют натуральным обезболивающим, потому что он способен снять головную боль. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на "ИноСМИ". Для этого необходимо добавить чайную ложку сушеных листьев розмарина в чашку с кипятком. Напиток должен настояться в течение пяти минут, затем его необходимо процедить. Можно добавить в чай мед или лимон. Такой чай позволяет быстро справиться с головной болью, а также снизить стресс. Более того, он способствует снижению риска возникновения различных хронических заболеваний – в том числе болезней ЖКТ и сердечно-сосудистой системы, а также деменции. Полезен чай с розмарином и при мигрени.Читайте также: Сохраняем здоровую эмаль детских зубов – советы стоматолога
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чай

Как снять головную боль с помощью чая

07:00 25.03.2022
© Sputnik / Александр Калинин / Перейти в фотобанкЧай, иллюстративное фото
Чай, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2022
© Sputnik / Александр Калинин
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Добавив всего лишь один ингредиент в чай, можно также улучшить пищеварение и снять отеки.
Чай с розмарином часто называют натуральным обезболивающим, потому что он способен снять головную боль. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на "ИноСМИ".
Для этого необходимо добавить чайную ложку сушеных листьев розмарина в чашку с кипятком. Напиток должен настояться в течение пяти минут, затем его необходимо процедить. Можно добавить в чай мед или лимон.
Такой чай позволяет быстро справиться с головной болью, а также снизить стресс. Более того, он способствует снижению риска возникновения различных хронических заболеваний – в том числе болезней ЖКТ и сердечно-сосудистой системы, а также деменции. Полезен чай с розмарином и при мигрени.
Читайте также: Сохраняем здоровую эмаль детских зубов – советы стоматолога
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