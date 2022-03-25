https://uz.sputniknews.ru/20220325/kak-yaichnitsa-priobretaet-protivorakovye-svoystva-blagodarya-odnomu-ingredientu-23545715.html

Как яичница приобретает противораковые свойства благодаря одному ингредиенту

Как яичница приобретает противораковые свойства благодаря одному ингредиенту

Этот рецепт яичницы может укрепить иммунитет и поддержать здоровье зубов – все дело в наборе полезных свойств, которые содержат его ингредиенты.

2022-03-25T07:30+0500

2022-03-25T07:30+0500

2022-03-25T07:30+0500

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Яичница в принципе полезна для организма, ведь в яйцах содержатся витамины A, E, D, K, а также витамины группы В. Помимо этого в состав яиц входят железо, кальций и фолиевая кислота. Однако стоит добавлять в яичницу шпинат, чтобы укрепить иммунитет, сообщает турецкое издание En Son Haber. Сочетание яиц и шпината защищает организм от сердечных приступов, снижает артериальное давление, укрепляет зубы, а также сокращает риск инсульта, сказано в статье. Ранее нутрициолог Вероника Хованская в беседе с РИА Новости сообщила, что регулярное употребление шпината также снижает риск развития рака. Читайте также: Врач рассказала, чем опасны валерьянка и корвалол

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рак, рецепт, иммунитет, здоровье