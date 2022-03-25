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Как яичница приобретает противораковые свойства благодаря одному ингредиенту
Как яичница приобретает противораковые свойства благодаря одному ингредиенту
Этот рецепт яичницы может укрепить иммунитет и поддержать здоровье зубов – все дело в наборе полезных свойств, которые содержат его ингредиенты.
2022-03-25T07:30+0500
2022-03-25T07:30+0500
2022-03-25T07:30+0500
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рак
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иммунитет
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Яичница в принципе полезна для организма, ведь в яйцах содержатся витамины A, E, D, K, а также витамины группы В. Помимо этого в состав яиц входят железо, кальций и фолиевая кислота. Однако стоит добавлять в яичницу шпинат, чтобы укрепить иммунитет, сообщает турецкое издание En Son Haber. Сочетание яиц и шпината защищает организм от сердечных приступов, снижает артериальное давление, укрепляет зубы, а также сокращает риск инсульта, сказано в статье. Ранее нутрициолог Вероника Хованская в беседе с РИА Новости сообщила, что регулярное употребление шпината также снижает риск развития рака. Читайте также: Врач рассказала, чем опасны валерьянка и корвалол
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MIA „Rosiya Segodnya“
рак, рецепт, иммунитет, здоровье
Как яичница приобретает противораковые свойства благодаря одному ингредиенту
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Этот рецепт яичницы может укрепить иммунитет и поддержать здоровье зубов – все дело в наборе полезных свойств, которые содержат его ингредиенты.
Яичница в принципе полезна для организма, ведь в яйцах содержатся витамины A, E, D, K, а также витамины группы В. Помимо этого в состав яиц входят железо, кальций и фолиевая кислота.
Однако стоит добавлять в яичницу шпинат, чтобы укрепить иммунитет, сообщает турецкое издание En Son Haber
.
Сочетание яиц и шпината защищает организм от сердечных приступов, снижает артериальное давление, укрепляет зубы, а также сокращает риск инсульта, сказано в статье.
Ранее нутрициолог Вероника Хованская в беседе с РИА Новости
сообщила, что регулярное употребление шпината также снижает риск развития рака.
"В шпинате много витамина К, еще много каротиноидов, фолиевой кислоты, — сказала она. — Обладает антиоксидантным эффектом, убирает так называемый оксидативный стресс. Считается, что помогает в борьбе с некоторыми видами рака, но не во всех случаях. Также регулирует кровяное давление и укрепляет здоровье глаз".