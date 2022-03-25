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Лавров: Желание Запада вернуть однополярный мир – иллюзия
Лавров: Желание Запада вернуть однополярный мир – иллюзия
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, Запад неустанно стремится сохранить свое доминирование в мире.
2022-03-25T17:00+0500
2022-03-25T17:00+0500
сергей лавров
россия
запад
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ТАШКЕНТ, 25 мар – Sputnik. Устремления Запада сохранить свое доминирование вызывают серьезнейшие опасения в сфере международных отношений. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."(Стремление) Запада сохранить свое доминирование в международных делах, подчинить себе все и вся и вернуть однополярный мир - это, конечно, иллюзии", - сообщил он 25 марта на встрече с президентом Абхазии Асланом Бжанией, который находится в Москве с рабочим визитом, передает агентство РИА Новости.Глава Абхазии на данный момент находится в Москве с рабочим визитомРанее глава российского внешнеполитического ведомства также заявлял в интервью RT, что США стремится построить однополярный мир.Согласно мнению министра, американской стороне удается мобилизовать силы вокруг себя, основываясь на своих интересах. Примером тому служит показатель того, насколько "независимы" государства-члены НАТО и Евросоюза.Квинтэссенцией западного стратегического курса является маргинализация и сдерживание России. Главная цель - положить конец развитию и свести роль России к нулю в мировой политике, экономике, спорте, искусстве, торговле, науке, образовании. В данное время Россия наблюдает беспрецедентные шаги, предпринимаемые Западом, пояснил министр.Читайте также:США и НАТО обещают "новый мировой порядок"Лавров: Россия будет сотрудничать с Западом при одном условии
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сергей лавров, запад

Лавров: Желание Запада вернуть однополярный мир – иллюзия

17:00 25.03.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, Запад неустанно стремится сохранить свое доминирование в мире.
ТАШКЕНТ, 25 мар – Sputnik. Устремления Запада сохранить свое доминирование вызывают серьезнейшие опасения в сфере международных отношений. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"(Стремление) Запада сохранить свое доминирование в международных делах, подчинить себе все и вся и вернуть однополярный мир - это, конечно, иллюзии", - сообщил он 25 марта на встрече с президентом Абхазии Асланом Бжанией, который находится в Москве с рабочим визитом, передает агентство РИА Новости.
Глава Абхазии на данный момент находится в Москве с рабочим визитом
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства также заявлял в интервью RT, что США стремится построить однополярный мир.
"Оценка происходящего, с моей точки зрения, четко свидетельствует о том, что Америка стремится к однополярному миру. Это будет совсем не глобальная деревня, это будет американская деревня. Может быть, американский салун - вы знаете, где все пляшут под дудку сильнейшего", - заключил глава МИД России.
Согласно мнению министра, американской стороне удается мобилизовать силы вокруг себя, основываясь на своих интересах. Примером тому служит показатель того, насколько "независимы" государства-члены НАТО и Евросоюза.
Квинтэссенцией западного стратегического курса является маргинализация и сдерживание России. Главная цель - положить конец развитию и свести роль России к нулю в мировой политике, экономике, спорте, искусстве, торговле, науке, образовании. В данное время Россия наблюдает беспрецедентные шаги, предпринимаемые Западом, пояснил министр.
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