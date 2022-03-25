https://uz.sputniknews.ru/20220325/lavrov-jelanie-zapada-vernut-odnopolyarnyy-mir--illyuziya-23563516.html
Лавров: Желание Запада вернуть однополярный мир – иллюзия
Лавров: Желание Запада вернуть однополярный мир – иллюзия
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, Запад неустанно стремится сохранить свое доминирование в мире.
2022-03-25T17:00+0500
2022-03-25T17:00+0500
2022-03-25T17:00+0500
сергей лавров
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запад
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ТАШКЕНТ, 25 мар – Sputnik. Устремления Запада сохранить свое доминирование вызывают серьезнейшие опасения в сфере международных отношений. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."(Стремление) Запада сохранить свое доминирование в международных делах, подчинить себе все и вся и вернуть однополярный мир - это, конечно, иллюзии", - сообщил он 25 марта на встрече с президентом Абхазии Асланом Бжанией, который находится в Москве с рабочим визитом, передает агентство РИА Новости.Глава Абхазии на данный момент находится в Москве с рабочим визитомРанее глава российского внешнеполитического ведомства также заявлял в интервью RT, что США стремится построить однополярный мир.Согласно мнению министра, американской стороне удается мобилизовать силы вокруг себя, основываясь на своих интересах. Примером тому служит показатель того, насколько "независимы" государства-члены НАТО и Евросоюза.Квинтэссенцией западного стратегического курса является маргинализация и сдерживание России. Главная цель - положить конец развитию и свести роль России к нулю в мировой политике, экономике, спорте, искусстве, торговле, науке, образовании. В данное время Россия наблюдает беспрецедентные шаги, предпринимаемые Западом, пояснил министр.Читайте также:США и НАТО обещают "новый мировой порядок"Лавров: Россия будет сотрудничать с Западом при одном условии
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сергей лавров, запад
Лавров: Желание Запада вернуть однополярный мир – иллюзия
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, Запад неустанно стремится сохранить свое доминирование в мире.
ТАШКЕНТ, 25 мар – Sputnik. Устремления Запада сохранить свое доминирование вызывают серьезнейшие опасения в сфере международных отношений. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"(Стремление) Запада сохранить свое доминирование в международных делах, подчинить себе все и вся и вернуть однополярный мир - это, конечно, иллюзии", - сообщил он 25 марта на встрече с президентом Абхазии Асланом Бжанией, который находится в Москве с рабочим визитом, передает агентство РИА Новости.
Глава Абхазии на данный момент находится в Москве с рабочим визитом
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства также заявлял в интервью RT, что США стремится построить однополярный мир.
"Оценка происходящего, с моей точки зрения, четко свидетельствует о том, что Америка стремится к однополярному миру. Это будет совсем не глобальная деревня, это будет американская деревня. Может быть, американский салун - вы знаете, где все пляшут под дудку сильнейшего", - заключил глава МИД России.
Согласно мнению министра, американской стороне удается мобилизовать силы вокруг себя, основываясь на своих интересах. Примером тому служит показатель того, насколько "независимы" государства-члены НАТО и Евросоюза.
Квинтэссенцией западного стратегического курса является маргинализация и сдерживание России. Главная цель - положить конец развитию и свести роль России к нулю в мировой политике, экономике, спорте, искусстве, торговле, науке, образовании. В данное время Россия наблюдает беспрецедентные шаги, предпринимаемые Западом, пояснил министр.