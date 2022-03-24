https://uz.sputniknews.ru/20220324/lavrov-rossiya-budet-sotrudnichat-s-zapadom-pri-odnom-uslovii-23525461.html
Лавров: Россия будет сотрудничать с Западом при одном условии
Лавров: Россия будет сотрудничать с Западом при одном условии
Глава МИД заявил, что если Европа одумается, Россия не станет захлопывать дверь.
2022-03-24T11:20+0500
2022-03-24T11:20+0500
2022-03-24T11:20+0500
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сергей лавров
запад
мид россии
европа
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Россия сможет продолжить сотрудничество со странами Запада, если Евросоюз изменит политику и проявит себя как надежный партнер.Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со студенческо-преподавательским составом МГИМО, передает Sputnik Таджикистан.Евросоюз прекратил деятельность секторальных диалогов, остановил работу по коммуникации между четырьмя общими пространствами, а также либерализацию визового режима и многое другое, сказал Лавров.По словам министра, сейчас строятся процессы интеграции ЕАЭС и инициативы Китая "Один пояс, один путь".Взаимодействие Москвы и Пекина продолжается и в двустороннем формате, и в рамках РИК (Россия - Индия - Китай), который все еще функционирует."Здесь можно очень много перспективных трубопроводных, инфраструктурных, транспортных проектов реализовать, и они прорабатываются", — отметил глава МИД.Он добавил, что если европейские страны одумаются, российская сторона не будет захлопывать дверь. При этом Россия должна оставаться "независимой ни от кого", учитывая, что Запад проявил себя как ненадежный партнер.Запад ввел новые антироссийские санкции из-за спецоперации по защите жителей Донбасса. По сообщениям Кремля, эти ограничения довольно серьезны, и Россия готовилась к ним заблаговременно. Тем не менее нужен анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент России Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления РФ — это долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.По его словам, главной целью Запада является усложнить жизнь миллионов людей. Путин также заявил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Читайте также:Лавров объяснил "поражение" России на Генассамблее ООНЛавров назвал страны, которые не "возьмут под козырек" перед США
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сергей лавров, запад, мид россии, европа
Лавров: Россия будет сотрудничать с Западом при одном условии
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Глава МИД заявил, что если Европа одумается, Россия не станет захлопывать дверь.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Россия сможет продолжить сотрудничество со странами Запада, если Евросоюз изменит политику и проявит себя как надежный партнер.
Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со студенческо-преподавательским составом МГИМО, передает Sputnik Таджикистан
.
Евросоюз прекратил деятельность секторальных диалогов, остановил работу по коммуникации между четырьмя общими пространствами, а также либерализацию визового режима и многое другое, сказал Лавров.
По словам министра, сейчас строятся процессы интеграции ЕАЭС и инициативы Китая "Один пояс, один путь".
Взаимодействие Москвы и Пекина продолжается и в двустороннем формате, и в рамках РИК (Россия - Индия - Китай), который все еще функционирует.
"Здесь можно очень много перспективных трубопроводных, инфраструктурных, транспортных проектов реализовать, и они прорабатываются", — отметил глава МИД.
Он добавил, что если европейские страны одумаются, российская сторона не будет захлопывать дверь. При этом Россия должна оставаться "независимой ни от кого", учитывая, что Запад проявил себя как ненадежный партнер.
"Окрепнем, в том числе с помощью ЕврАзЭС, с помощью ШОС, БРИКС, других механизмов. И будем уже с качественно других позиций рассматривать проекты, которые нам будут предлагать для совместной реализации", — заключил Сергей Лавров.
Запад ввел новые антироссийские санкции из-за спецоперации по защите жителей Донбасса. По сообщениям Кремля, эти ограничения довольно серьезны, и Россия готовилась к ним заблаговременно. Тем не менее нужен анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Позже президент России Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления РФ — это долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
По его словам, главной целью Запада является усложнить жизнь миллионов людей. Путин также заявил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.