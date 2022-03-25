https://uz.sputniknews.ru/20220325/naryshkin-otsenil-buduschee-rossii-i-ukrainy-23556051.html

Нарышкин оценил будущее России и Украины

Нарышкин оценил будущее России и Украины

Глава СВР: историческое единство русского и украинского народов в будущем преодолеет нынешний раскол.

2022-03-25T13:40+0500

2022-03-25T13:40+0500

2022-03-25T13:40+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

сергей нарышкин

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Когда Украина очистится от бандеровщины и проамериканского давления, она сможет вместе с Россией выстраивать общее будущее.Такое мнение высказал директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, передает РИА Новости. По его словам, Запад не сможет разрушить историческое единство русского и украинского народов. Россия и Украина смогут в дальнейшем создать общее свободное будущее после того, как украинских жителей освободят от нацистского гнета, подчеркнул Нарышкин.В середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также:В Госдуме предложили создать трибунал для руководства Украины — видеоСША и НАТО обещают "новый мировой порядок"

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украина, сергей нарышкин