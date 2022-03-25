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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220325/naryshkin-otsenil-buduschee-rossii-i-ukrainy-23556051.html
Нарышкин оценил будущее России и Украины
Нарышкин оценил будущее России и Украины
Глава СВР: историческое единство русского и украинского народов в будущем преодолеет нынешний раскол.
2022-03-25T13:40+0500
2022-03-25T13:40+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
сергей нарышкин
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Когда Украина очистится от бандеровщины и проамериканского давления, она сможет вместе с Россией выстраивать общее будущее.Такое мнение высказал директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, передает РИА Новости. По его словам, Запад не сможет разрушить историческое единство русского и украинского народов. Россия и Украина смогут в дальнейшем создать общее свободное будущее после того, как украинских жителей освободят от нацистского гнета, подчеркнул Нарышкин.В середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также:В Госдуме предложили создать трибунал для руководства Украины — видеоСША и НАТО обещают "новый мировой порядок"
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украина, сергей нарышкин

Нарышкин оценил будущее России и Украины

13:40 25.03.2022
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Сергей Нарышкин
 Сергей Нарышкин - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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Глава СВР Нарышкин заявил, что историческое единство русского и украинского народов в будущем позволит преодолеть нынешний раскол.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Когда Украина очистится от бандеровщины и проамериканского давления, она сможет вместе с Россией выстраивать общее будущее.
Такое мнение высказал директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.
По его словам, Запад не сможет разрушить историческое единство русского и украинского народов.
"При всем засилье омерзительной бандеровщины, многолетнем запугивании и оболванивании людей на Украине остается множество талантливых мастеров словесности, сохранивших верные нравственные ориентиры", — заявил глава СВР в пятницу в Москве на заседании оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения.
Россия и Украина смогут в дальнейшем создать общее свободное будущее после того, как украинских жителей освободят от нацистского гнета, подчеркнул Нарышкин.
В середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
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