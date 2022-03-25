https://uz.sputniknews.ru/20220325/raskryty-znaki-zodiaka-kotorym-spokoyno-mojno-doverit-svoi-dengi-23573376.html

Раскрыты знаки зодиака, которым спокойно можно доверить свои деньги

Раскрыты знаки зодиака, которым спокойно можно доверить свои деньги

Астролог назвал пять знаков зодиака, которым можно доверить свои деньги.

2022-03-25T23:00+0500

2022-03-25T23:00+0500

2022-03-25T23:00+0500

это интересно

деньги

астролог

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Найти того, кто действительно позаботится о чужих деньгах, — трудно. Жадность и зависть могут любого спровоцировать на обман. Представителям каких знаков зодиака можно доверить свои финансы, рассказали на сайте The Times of India.Рыбы порой кажутся слишком чувствительными. Но когда дело касается денег, они точно знают, как поступить. Рыбы понимают, как поддержать оказавшихся в сложной финансовой ситуации, и изо всех сил стараются помочь тем, кто в этом нуждается.Тельцы честные и ненавидят лжецов. Они верят: нужно упорно трудиться, чтобы неплохо зарабатывать и скорее предпочтут перестраховаться, чем пойти на риск. Очевидно, что на них можно положиться в финансовых вопросах.Девы практичны, методичны и честно выполняют свою работу, поэтому маловероятно, что они посмеют сделать что-то плохое другим, особенно если это связано с деньгами. Если доверите им свои сбережения, то велика вероятность, что не столкнетесь со стрессом.Скорпионы только и думают о безопасности, когда речь заходит о деньгах. А еще они ярые правдолюбцы. Скорпионы навсегда возненавидят того, кто их обманет, и даже будут строить планы, как бы отомстить обидчику. Лгать насчет денег они тоже вряд ли будут. Поэтому им и доверяют.Козероги очень тщательно ведут бюджет. На них всегда можно положиться в финансовом плане. Они позаботятся о том, чтобы все было в порядке и хорошо организовано.Читайте также:Какой знак зодиака встретит свою судьбу в марте: любовный гороскоп на март-2022Представительницы этих знаков зодиака выйдут замуж в год Тигра-2022 — гороскоп

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деньги, астролог