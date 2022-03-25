https://uz.sputniknews.ru/20220325/ruslan-mirzaev-ofitsialno-vozglavil-odnu-iz-klyuchevyx-struktur-shos-23552428.html

Руслан Мирзаев официально возглавил одну из ключевых структур ШОС

Руслан Мирзаев официально возглавил одну из ключевых структур ШОС

Решение о его назначении директором исполкома РАТС было принято на саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года.

2022-03-25T11:45+0500

2022-03-25T11:45+0500

2022-03-25T11:49+0500

политика

шос

душанбе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/12/20950033_0:73:1000:636_1920x0_80_0_0_04c6317dbf4d35f56552ad761b21e6c5.jpg

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Руслан Мирзаев официально вступил в должность директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС (РАТС).Об этом сообщили на очередном заседании Совета РАТС ШОС, передает корреспондент Sputnik.Мирзаев в 2005-2008 годы занимал пост министра обороны Узбекистана, в 2018-2020 годах был командующим пограничными войсками, зампредседателя Службы госбезопасности республики. На посту директора исполкома этой структуры он сменил представителя Таджикистана Джумахона Гиёсова, который возглавлял РАТС ШОС с января 2019 года.Решение о назначении Мирзаев директором исполкома РАТС было принято на саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021-го.Представитель Узбекистана возглавил антитеррористическую структуру ШОС >>Региональная антитеррористическая структура — постоянно действующий орган ШОС со штаб-квартирой в Ташкенте.Он призван содействовать координации и взаимодействию стран-членов организации в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была основана в 2001 году. Ее участниками являются Россия, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Пакистан и Индия. Статусом постоянных членов обладают Индия и Пакистан. Наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Иран, Монголия и Беларусь.

душанбе

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шос, душанбе