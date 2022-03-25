https://uz.sputniknews.ru/20220325/ruslan-mirzaev-ofitsialno-vozglavil-odnu-iz-klyuchevyx-struktur-shos-23552428.html
Руслан Мирзаев официально возглавил одну из ключевых структур ШОС
Руслан Мирзаев официально возглавил одну из ключевых структур ШОС
Решение о его назначении директором исполкома РАТС было принято на саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года.
2022-03-25T11:45+0500
2022-03-25T11:45+0500
2022-03-25T11:49+0500
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Руслан Мирзаев официально вступил в должность директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС (РАТС).Об этом сообщили на очередном заседании Совета РАТС ШОС, передает корреспондент Sputnik.Мирзаев в 2005-2008 годы занимал пост министра обороны Узбекистана, в 2018-2020 годах был командующим пограничными войсками, зампредседателя Службы госбезопасности республики. На посту директора исполкома этой структуры он сменил представителя Таджикистана Джумахона Гиёсова, который возглавлял РАТС ШОС с января 2019 года.Решение о назначении Мирзаев директором исполкома РАТС было принято на саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021-го.Представитель Узбекистана возглавил антитеррористическую структуру ШОС >>Региональная антитеррористическая структура — постоянно действующий орган ШОС со штаб-квартирой в Ташкенте.Он призван содействовать координации и взаимодействию стран-членов организации в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была основана в 2001 году. Ее участниками являются Россия, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Пакистан и Индия. Статусом постоянных членов обладают Индия и Пакистан. Наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Иран, Монголия и Беларусь.
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Руслан Мирзаев официально возглавил одну из ключевых структур ШОС
11:45 25.03.2022 (обновлено: 11:49 25.03.2022) Подписаться на
Решение о его назначении директором исполкома РАТС было принято на саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Руслан Мирзаев официально вступил в должность директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС (РАТС).
Об этом сообщили на очередном заседании Совета РАТС ШОС, передает корреспондент Sputnik
.
Мирзаев в 2005-2008 годы занимал пост министра обороны Узбекистана, в 2018-2020 годах был командующим пограничными войсками, зампредседателя Службы госбезопасности республики.
На посту директора исполкома этой структуры он сменил представителя Таджикистана Джумахона Гиёсова, который возглавлял РАТС ШОС с января 2019 года.
Решение о назначении Мирзаев директором исполкома РАТС было принято на саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021-го.
Региональная антитеррористическая структура — постоянно действующий орган ШОС со штаб-квартирой в Ташкенте.
Он призван содействовать координации и взаимодействию стран-членов организации в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была основана в 2001 году. Ее участниками являются Россия, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Пакистан и Индия.
Статусом постоянных членов обладают Индия и Пакистан. Наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Иран, Монголия и Беларусь.