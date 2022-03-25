https://uz.sputniknews.ru/20220325/sinoptiki-predupredili-o-selevoy-opasnosti-srazu-v-devyati-oblastyax-23549993.html

Синоптики предупредили о селевой опасности сразу в девяти регионах

Синоптики предупредили о селевой опасности сразу в девяти регионах

Синоптики распространили экстренное сообщение. Все подробности — в материале.

2022-03-25T11:59+0500

2022-03-25T11:59+0500

2022-03-25T12:00+0500

общество

опасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/19/23550244_0:960:2049:2112_1920x0_80_0_0_2d882af6ed03bd1af16360db562a03fc.jpg

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Синоптики объявили о селевой опасности сразу в девяти областях Узбекистана:Сходы селей возможны из-за сильных дождей, которые пройдут в предгорных и горных районах Узбекистана 26-27 марта. Граждан призвали соблюдать меры предосторожности.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

опасность