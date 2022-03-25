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https://uz.sputniknews.ru/20220325/sinoptiki-predupredili-o-selevoy-opasnosti-srazu-v-devyati-oblastyax-23549993.html
Синоптики предупредили о селевой опасности сразу в девяти регионах
Синоптики предупредили о селевой опасности сразу в девяти регионах
Синоптики распространили экстренное сообщение. Все подробности — в материале.
2022-03-25T11:59+0500
2022-03-25T12:00+0500
общество
опасность
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Синоптики объявили о селевой опасности сразу в девяти областях Узбекистана:Сходы селей возможны из-за сильных дождей, которые пройдут в предгорных и горных районах Узбекистана 26-27 марта. Граждан призвали соблюдать меры предосторожности.Читайте также:
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опасность

Синоптики предупредили о селевой опасности сразу в девяти регионах

11:59 25.03.2022 (обновлено: 12:00 25.03.2022)
© Unsplash / Alex PerezВода, иллюстративное фото
Вода, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2022
© Unsplash / Alex Perez
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Граждан призвали соблюдать меры предосторожности.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Синоптики объявили о селевой опасности сразу в девяти областях Узбекистана:
Кашкадарьинская область: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисябзкому, Камашинскому, Гузарскому районам;
Сурхандарьинская область: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому, Музрабатскому районам;
Самаркандская область: по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кошрабадскому, Каттагурганскому, Пайарыкскому,Джамбайскому, Иштыханскому районам;
Навоийская область: по Хатырчинскому, Навбахорскому, Нуратинскому, Канимехскому, Карманинскому районам;
Джизакская область: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому, Янгиабадскому районам;
Ташкентская область: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен, Алмалык;
Наманганская область: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;
Ферганская область: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам;
Андижанская область: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и Ханабаду.
Сходы селей возможны из-за сильных дождей, которые пройдут в предгорных и горных районах Узбекистана 26-27 марта.
Граждан призвали соблюдать меры предосторожности.
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