https://uz.sputniknews.ru/20220325/v-mire-proxodyat-aktsii-podderjki-rossii---video-23563842.html

В мире проходят акции поддержки России - видео

В мире проходят акции поддержки России - видео

В разных государствах десятки, сотни и тысячи людей выходят на улицы, чтобы поддержать российскую специальную военную операцию. Подробности – в подборке Sputnik.

2022-03-25T20:00+0500

2022-03-25T20:00+0500

2022-03-25T20:00+0500

политика

спецоперация

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ТАШКЕНТ, 25 мар – Sputnik. В странах Европы и СНГ проходят акции в поддержку России. Люди собираются на площадях с российским триколором, плакатами, а также исполняют гимн Российской Федерации.ЧерногорияВ конце февраля и начале марта акции в поддержку позиции России состоялись в столице страны – Подгорице, - а также городах Баре и Никшиче. Несколько десятки человек пришли с флагами России, Черногории и Сербии. Митингующие скандировали: "Косово — Сербия, Крым — Россия".ЛиванОдновременно с Черногорией акция в поддержку России также прошла у здания посольства в Бейруте. Митингующие пришли с плакатами и флагами двух стран.СербияВ сербском Белграде на сегодняшний день состоялось несколько акций в поддержку России. 25 марта демонстранты развернули гигантский флаг России во время шествия, а также скандировали: "Сербы и русские – братья навек". Свою акцию они посвятили 23-й годовщине начала натовских бомбардировок Югославии.БолгарияВ Болгарии массовая акция в центре Софии ознаменовалась лозунгами "Стоп НАТО" и "НАТО, вон". Демонстрация прошла перед зданиями министерства обороны и правительства Болгарии, а завершилась перед парламентом страны.АрменияВ Ереване люди собрались с флагами Армении и России и с большими буквами “Z” и “V”. На мероприятие пришли более тысячи человек. В ходе митинга звучали военные песни, а также лозунги в защиту России и собственной государственности.АбхазияМноготысячная акция состоялась на стадионе "Динамо" в Сухуме. Среди присутствующих, кроме обычных граждан, были представители как и властей города, так и местных общественных организаций.КыргызстанМитинги в поддержку России состоялись в Бишкеке. Собравшиеся заявили, что выступают против национализма и фашизма, а также поддерживают антинацистскую спецоперацию на Украине.СирияВ Сирии крупные митинги прошли не только в столице государства, Дамаске (около 20 тыс. человек), но и в ряде других городов: в Хомсе, Алеппо, Эль-Хасаке, Дейр-эз-Зор.

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