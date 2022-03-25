https://uz.sputniknews.ru/20220325/v-uzbekistane-usilyat-borbu-s-bednostyu-23553445.html
В Узбекистане усилят борьбу с бедностью
В Узбекистане усилят борьбу с бедностью
Власти перечислили основные направления государственно политики до 2026 года. Подробнее об этом — в обзоре.
2022-03-25T12:32+0500
2022-03-25T12:32+0500
2022-03-25T12:37+0500
общество
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Узбекистане усилят борьбу с бедностью. Этот вопрос был затронут на Международном инвестиционном форуме, проходящем в Ташкенте. В частности, участники рассмотрели новую стратегию развития Узбекистана на 2022-2026 годы. В ней выделены основные направления государственной политики:Кроме того, власти планируют увеличить масштабы профподготовки в два раза, обучить профессиям миллион безработных граждан и довести участие негосударственных учебных заведений в этом процессе до 30%. Питание также играет огромную роль в борьбе с бедностью. В школах Каракалпакстана и Хорезма уже создана система бесплатного распределения питания. По результатам этого эксперимента власти рассмотрят вопрос о предоставлении бесплатного питания в других регионах.Накануне президент Шавкат Мирзиёев выступил на первом Ташкентском международном инвестиционном форуме. Глава государства затронул в том числе вопрос искоренения бедности.По словам Мирзиёева, это одна из главных целей страны. Президент добавил, что за короткий срок более полумиллиона семей удалось вывести из разряда малообеспеченных.Читайте также:
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бедность, узбекистан
В Узбекистане усилят борьбу с бедностью
12:32 25.03.2022 (обновлено: 12:37 25.03.2022) Подписаться на
Власти перечислили основные направления государственно политики до 2026 года. Подробнее об этом — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Узбекистане усилят борьбу с бедностью. Этот вопрос был затронут на Международном инвестиционном форуме, проходящем в Ташкенте.
В частности, участники рассмотрели новую стратегию развития Узбекистана на 2022-2026 годы.
В ней выделены основные направления государственной политики:
сокращение бедности не менее чем в два раза к концу 2026 года за счет создания новых рабочих мест и увеличения доходов населения;
полноценное использование социальных гарантий и льгот для 2,5 миллиона неофициально работающих граждан путем оказания им содействия в легализации трудоустройства;
снижение в два раза уровня безработицы среди женщин;
создание единой электронной системы регистрации семей, женщин и молодежи в разрезе бедности по регионам, городам и районам. Ее цель — охватить не менее 85% всего нуждающегося населения программами социальной помощи, соответствующими критериям назначения социальных пособий..
Кроме того, власти планируют увеличить масштабы профподготовки в два раза, обучить профессиям миллион безработных граждан и довести участие негосударственных учебных заведений в этом процессе до 30%.
Питание также играет огромную роль в борьбе с бедностью. В школах Каракалпакстана и Хорезма уже создана система бесплатного распределения питания. По результатам этого эксперимента власти рассмотрят вопрос о предоставлении бесплатного питания в других регионах.
Накануне президент Шавкат Мирзиёев выступил на первом Ташкентском международном инвестиционном форуме. Глава государства затронул в том числе вопрос искоренения бедности.
По словам Мирзиёева, это одна из главных целей страны. Президент добавил, что за короткий срок более полумиллиона семей удалось вывести из разряда малообеспеченных.