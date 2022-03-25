https://uz.sputniknews.ru/20220325/v-uzbekistane-usilyat-borbu-s-bednostyu-23553445.html

В Узбекистане усилят борьбу с бедностью

В Узбекистане усилят борьбу с бедностью

Власти перечислили основные направления государственно политики до 2026 года. Подробнее об этом — в обзоре.

2022-03-25T12:32+0500

2022-03-25T12:32+0500

2022-03-25T12:37+0500

общество

бедность

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Узбекистане усилят борьбу с бедностью. Этот вопрос был затронут на Международном инвестиционном форуме, проходящем в Ташкенте. В частности, участники рассмотрели новую стратегию развития Узбекистана на 2022-2026 годы. В ней выделены основные направления государственной политики:Кроме того, власти планируют увеличить масштабы профподготовки в два раза, обучить профессиям миллион безработных граждан и довести участие негосударственных учебных заведений в этом процессе до 30%. Питание также играет огромную роль в борьбе с бедностью. В школах Каракалпакстана и Хорезма уже создана система бесплатного распределения питания. По результатам этого эксперимента власти рассмотрят вопрос о предоставлении бесплатного питания в других регионах.Накануне президент Шавкат Мирзиёев выступил на первом Ташкентском международном инвестиционном форуме. Глава государства затронул в том числе вопрос искоренения бедности.По словам Мирзиёева, это одна из главных целей страны. Президент добавил, что за короткий срок более полумиллиона семей удалось вывести из разряда малообеспеченных.Читайте также:

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бедность, узбекистан