https://uz.sputniknews.ru/20220324/mirziyoev-vystupil-na-tashkentskom-investitsionnom-forume-glavnye-tezisy-23527645.html

О чем говорил Мирзиёев на Ташкентском инвестиционном форуме

О чем говорил Мирзиёев на Ташкентском инвестиционном форуме

Главные тезисы узбекского лидера собрали в обзоре.

2022-03-24T12:20+0500

2022-03-24T12:20+0500

2022-03-24T12:47+0500

экономика

шавкат мирзиёев

инвестиционный форум

экспорт

ташкент

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на первом Ташкентском международном инвестиционном форуме, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Глава государства сообщил о результатах реформ и планах на будущее: В рамках форума президент Узбекистана заявил о проведенных реформах в следующих отраслях:Мирзиёев также рассказал, как привлечь инвесторов в Узбекистан:В рамках форума организовано более 30 мероприятий. Гостям (предпринимателям) представят более 200 проектных предложений. Они дадут обширную информацию о текущих условиях и новых перспективах бизнеса в Узбекистане. Ранее стало известно, что Агентство стратегического развития (АСР) Узбекистана готовит первый рейтинг инвестиционной привлекательности отраслей и регионов республики. Напомним: в ноябре прошлого года в Ташкенте прошел II Форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Как заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на открытии мероприятия, объем накопленных российских инвестиций в экономику республики превысил $10 млрд. В стране насчитывается свыше 2 тысяч предприятий с участием российского капитала.На данный момент государства реализуют более 150 совместных проектов, их общая сумма составляет около $14 млрд.По итогам 2021 года Россия сменила Китай в качестве главного внешнеторгового партнера Узбекистана: на нее приходится 17,9% общего товарооборота, а на КНР – лишь 17,7%.Экономисты считают, что России удалось выйти вперед благодаря росту узбекского импорта — до 5,458 миллиарда долларов (увеличение в 1,3 раза).Российские предприятия активно инвестируют в совместные проекты с узбекистанскими партнерами. Как развивалось инвестиционное сотрудничество между странами в 2021 году – в инфографике Sputnik.Читайте также:Чем Ташкентский инвестиционный форум интересен бизнесу РоссииКак связаны экономики Узбекистана и России: важное

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шавкат мирзиёев, инвестиционный форум, экспорт, ташкент