О чем говорил Мирзиёев на Ташкентском инвестиционном форуме
12:20 24.03.2022 (обновлено: 12:47 24.03.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание с налоговиками
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Главные тезисы узбекского лидера собрали в обзоре.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на первом Ташкентском международном инвестиционном форуме, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Глава государства сообщил о результатах реформ и планах на будущее:
за последние 5 лет появились положительные результаты;
в первые годы реформ рост экономики составлял 5% в год, а в промышленности – 8%;
золотовалютные резервы выросли с $27 млрд до $35 млрд;
власти стремятся к 2030 году сделать Узбекистан одной из стран с доходами на душу населения выше среднего;
в течение следующих пяти лет планируется увеличить ВВП страны до $100 млрд, ежегодный экспорт довести до $30 млрд;
доля частного сектора в ВВП к этому времени достигнет 80%;
успех бизнесменов и инвесторов в республике гарантируется президентом и правительством Узбекистана.
В рамках форума президент Узбекистана заявил о проведенных реформах в следующих отраслях:
власти стремятся уничтожить коррупцию, укрепить судебную систему, развивать гражданское общество;
в Узбекистане искоренен принудительный труд, в том числе детский;
за последние пять лет охват дошкольного образования увеличился с 27% до 67%, построено и реконструировано более 3,2 тысяч школ и создано 82 новых вуза;
налоговая политика служит стимулированию предпринимательства и снижению нагрузки на бизнес;
сокращено общее число налогов, снижены ставки по многим из них, упрощен порядок оформления лицензий и разрешений;
искоренение бедности – одна из главных целей государства, за короткий срок более полумиллиона семей удалось вывести из разряда малообеспеченных;
59 тысяч инвестпроектов, реализованных в последние годы, внесли вклад в создание 2,5 млн новых рабочих мест.
Мирзиёев также рассказал, как привлечь инвесторов в Узбекистан:
начиная с этого года, необходимо вырабатывать предложения по повышению инвестиционной привлекательности страны будут на регулярных заседаниях Совета иностранных инвесторов при президенте;
продолжится прямой диалог с инвесторами и бизнесменами;
будут создаваться максимально благоприятные и привлекательные условия для инвесторов.
В рамках форума организовано более 30 мероприятий. Гостям (предпринимателям) представят более 200 проектных предложений.
Они дадут обширную информацию о текущих условиях и новых перспективах бизнеса в Узбекистане.
Ранее стало известно, что Агентство стратегического развития (АСР) Узбекистана готовит первый рейтинг инвестиционной привлекательности отраслей и регионов республики.
Напомним: в ноябре прошлого года в Ташкенте прошел II Форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Как заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на открытии мероприятия, объем накопленных российских инвестиций в экономику республики превысил $10 млрд. В стране насчитывается свыше 2 тысяч предприятий с участием российского капитала.
На данный момент государства реализуют более 150 совместных проектов, их общая сумма составляет около $14 млрд.
По итогам 2021 года Россия сменила Китай в качестве главного внешнеторгового партнера Узбекистана: на нее приходится 17,9% общего товарооборота, а на КНР – лишь 17,7%.
Экономисты считают, что России удалось выйти вперед благодаря росту узбекского импорта — до 5,458 миллиарда долларов (увеличение в 1,3 раза).
Российские предприятия активно инвестируют в совместные проекты с узбекистанскими партнерами. Как развивалось инвестиционное сотрудничество между странами в 2021 году – в инфографике Sputnik.
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