https://uz.sputniknews.ru/20220326/anglichanka-gadit-v-britanii-gotovy-lishit-russkix-bazovyx-prav-23576073.html

"Англичанка гадит": в Британии готовы лишить русских базовых прав

"Англичанка гадит": в Британии готовы лишить русских базовых прав

Глава МВД Великобритании призналась, что королевство планирует принять жесткие меры, чтобы не дать российским "варварам" получить доступ к их имуществу. О чем еще проговорилась глава МВД вв разговоре с российскими пранкерами?

2022-03-26T11:49+0500

2022-03-26T11:49+0500

2022-03-26T12:05+0500

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ТАШКЕНТ, 26 мар – Sputnik. Правительство Великобритании готово ввести жесткие меры против россиян, которые ущемляют их право собственности – базовое право, на котором основана вся западная экономика и демократия.Такое заявление сделала глава МВД Великобритании Прити Пател во время разговора с российскими пранкерками Вованом и Лексусом, говорившими с ней под видом премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.В ходе видеоконференции Пател призналась, что Великобритания активно работает над тем, чтобы еще активнее усилить дискриминацию России. В частности, она назвала РФ, ее граждан и сторонников "варварами" и призналась, что вводимое законодательство позволит отнимать у них имущество.Среди прочих мер – активное противодествие работе России в Интерполе с помощью других стран, в частности Кении и ОАЭ, передача имущества российских граждан украинцам и дополнительные сложности для русских, желающих въехать в Великобританию, усиление давления на друзей Путина, чтобы заставить их изменить позицию.К украинцам же в Великобритании совершенно другой подход. Граждане королевства совершенно не боятся и готовы принимать в свои дома неонацистов и националистов, еще более упрощается процедура въезда граждан Украины в страну. Министр заверила пранкеров в полной поддержке украинского правительства и готовность выполнять его требования.В завершении разговора пранкеры заставили Прити Пател сказать по-русски "англичанка гадит" и "слава Вовану и Лексусу".Видеохостинг YouTubeуже удалил записи этого разговора по требованию правительства Великобритании.Незадолго до этого на розыгрыш российских пранкеров попался глава британского Минобороны Бен Уоллес. Он признался, что Британия на протяжении последних пяти лет присылала своих военных на Украину и обещал рассмотреть помощь в разработке ядерного оружия.После того, как видео стало достоянием общественности, Минобороны Великобритании также потребовало от YouTube удалить разговор министра.Читайте также: Минобороны Британии просит YouTube удалить разговор Уоллеса с российским пранкером

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