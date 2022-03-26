Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20220326/chto-budet-s-mozgom-esli-pit-odin-bokal-vina-v-den-23583841.html
Что будет с мозгом, если пить один бокал вина в день
Что будет с мозгом, если пить один бокал вина в день
Ученые считают, что даже один бокал в день может серьезно навредить мозгу.
2022-03-26T23:00+0500
2022-03-26T23:00+0500
это интересно
вино
мозг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/17/17904842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a95d087130988432ac04d2ed1386bbf.jpg
Специалисты Пенсильванского университета уверены, что регулярное употребление алкоголя опасно для мозга, сообщает РИА Новости.Ученые спорят, полезно или вредно пить по одному бокалу вина в день. Хотя в забродившем фруктовом соке и есть витамины и микроэлементы, американские исследователи выяснили, что вред от вина гораздо серьезнее, чем польза. Даже один бокал вина в день уменьшает объем мозга."Отмечается, что одна порция алкоголя (полбокала) в сутки не оказывает существенного влияния на изменение объема мозга, в то время как увеличение показывает негативный эффект", - говорится в статье.Два бокала вина или литр пива в день могут состарить мозг на 10 лет, при чем вред алкоголя с возрастом только усиливается.Американский национальный институт изучения алкоголизма советует мужчинам пить не больше двух бокалов вина или кружки пива в день, женщинам – не больше одного бокала. А лучше совсем отказаться от алкоголя.Читайте также: Какие продукты надо есть весной
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/17/17904842_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_6a013f60a2bd937aa5ddc6aa7d184f78.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
вино, мозг

Что будет с мозгом, если пить один бокал вина в день

23:00 26.03.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБокал вина
Бокал вина - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Перейти в фотобанк
Подписаться наYandex news
Telegram
Ученые считают, что даже один бокал в день может серьезно навредить мозгу.
Специалисты Пенсильванского университета уверены, что регулярное употребление алкоголя опасно для мозга, сообщает РИА Новости.
Ученые спорят, полезно или вредно пить по одному бокалу вина в день. Хотя в забродившем фруктовом соке и есть витамины и микроэлементы, американские исследователи выяснили, что вред от вина гораздо серьезнее, чем польза. Даже один бокал вина в день уменьшает объем мозга.
"Отмечается, что одна порция алкоголя (полбокала) в сутки не оказывает существенного влияния на изменение объема мозга, в то время как увеличение показывает негативный эффект", - говорится в статье.
Два бокала вина или литр пива в день могут состарить мозг на 10 лет, при чем вред алкоголя с возрастом только усиливается.
Американский национальный институт изучения алкоголизма советует мужчинам пить не больше двух бокалов вина или кружки пива в день, женщинам – не больше одного бокала. А лучше совсем отказаться от алкоголя.
Читайте также: Какие продукты надо есть весной
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0