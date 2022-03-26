https://uz.sputniknews.ru/20220326/chto-budet-s-mozgom-esli-pit-odin-bokal-vina-v-den-23583841.html

Что будет с мозгом, если пить один бокал вина в день

Что будет с мозгом, если пить один бокал вина в день

Ученые считают, что даже один бокал в день может серьезно навредить мозгу.

2022-03-26T23:00+0500

2022-03-26T23:00+0500

2022-03-26T23:00+0500

это интересно

вино

мозг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/17/17904842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a95d087130988432ac04d2ed1386bbf.jpg

Специалисты Пенсильванского университета уверены, что регулярное употребление алкоголя опасно для мозга, сообщает РИА Новости.Ученые спорят, полезно или вредно пить по одному бокалу вина в день. Хотя в забродившем фруктовом соке и есть витамины и микроэлементы, американские исследователи выяснили, что вред от вина гораздо серьезнее, чем польза. Даже один бокал вина в день уменьшает объем мозга."Отмечается, что одна порция алкоголя (полбокала) в сутки не оказывает существенного влияния на изменение объема мозга, в то время как увеличение показывает негативный эффект", - говорится в статье.Два бокала вина или литр пива в день могут состарить мозг на 10 лет, при чем вред алкоголя с возрастом только усиливается.Американский национальный институт изучения алкоголизма советует мужчинам пить не больше двух бокалов вина или кружки пива в день, женщинам – не больше одного бокала. А лучше совсем отказаться от алкоголя.Читайте также: Какие продукты надо есть весной

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вино, мозг